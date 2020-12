Alfred García y Samantha: “Hemos creado algo juntos hoy”

Aunque Alfred García se deje ver poco últimamente -algo que ha sabido arreglar Tony Aguilar-, sus fans saben que está maquinando nuevos proyectos. Con su espíritu de compositor incansable, ya confirmó para LOS40 que tenía muchas canciones escritas cuando tan sólo estaba terminando de promocionar la reedición de 1016: El Círculo Rojo.

Sin embargo, no todo tiene que ver con su propia música. Siendo un apasionado del co-writting como es, no es de extrañar que haya estado trabajando con otros artistas para nuevos proyectos. Aunque normalmente no suela publicar nada, ahora se ha descubierto una de las artistas con las que está trabajando.

Se trata nada más y nada menos que Samantha Gilbert, de Operación Triunfo 2020. Con una carrera de lo más prometedora, la artista ha confirmado esta "colaboración" a través de su cuenta de Instagram:

📝Hoy Samantha ha estado en el estudio componiendo junto a Alfred Garcia, esperamos a ver los resultados 🎶 pic.twitter.com/Oab7XMfjHp — Samantha Ecuador 🇪🇨 (@samantha_ecu) December 4, 2020

"Hemos creado algo juntos hoy", pone la ex-triunfita en una instantánea de Alfred aparentemente sentado al teclado. Una esperanza para muchos de sus seguidores, que sin saber qué puede haber salido de la reunión, ya piden una colaboración.

Inevitablemente, los fans no han podido evitar pensar de las palabras del finalista de OT 2017, que en alguna entrevista pasada siempre ha expresado su voluntad de componer con artistas emergentes. ¿Será este el inicio de una nueva faceta de Alfred antes de su esperado segundo disco?