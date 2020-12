Pau Donés, protagonista del momento más emotivo de LOS40 Music Awards 2020

Llegó el 5 de diciembre y, por fin, pudimos desvelar quiénes eran los que conseguían, este 2020, alguna estatuilla de LOS40 Music Awards. La pandemia no pudo parar la música y la gala, diferente a cualquier otra edición, se convirtió en una manifestación de esperanza y optimismo de cara a lo que está por llegar.

Mucha fiesta, mucha música y muchos momentos emotivos que hacen inolvidable esta edición de nuestros premios que nos ha hecho recordar todo lo que hemos vivido este año tan complicado. La música ha estado a nuestro lado acompañándonos en momentos que han sido muy duros y eso hay que reconocerlo. Estos premios han intentado hacerlo.

Lección de vida

Si tuviéramos que entregarle una estatuilla al artista que más nos ha emocionado este año, sin duda, un buen candidato sería Pau Donés. El pasado 9 de junio fallecía víctima del cáncer contra el que llevaba luchando cinco años. Aunque él no quería hablar de guerras.

Sabiendo el desenlace que le esperaba, decidió llamar a Jordi Évole y pedirle que le ayudara a dejar un testimonio grabado de la lección que quiso dejarnos. La vida está para disfrutarla y él lo hizo al máximo. Supo exprimir todas sus experiencias y disfrutar de ellas con libertad. Al final, asumió que la muerte era una etapa más. Y así, nos dejó a todos, un ejemplo de superación y de aprecio por lo que tenemos y no siempre valoramos. Su documental ha sido el más visto de la última década.

Se fue trabajando, porque la música era su vida y los escenarios, su hogar. Nos dejó un disco que volvía a mostrarnos esa calidad humana que profesaba y un tema, Eso que tú me das, que nos impactó por su valentía.

Golden Award

Así que, había motivos más que suficientes para otorgarle un Golden Award a Pau Donés. No había mejor manera de cerrar nuestra gala y celebración de la vida que con alguien que supo hacerlo durante toda la suya.

Golden Award para un hombre que vivió como quiso, con libertad, respeto y amor. Con un espíritu vitalista que dejó impreso en cada una de sus canciones que se han convertido en el legado que él quería y en la banda sonora de una generación. Celebró la vida y nosotros hemos querido celebrarle a él.

Nos despedimos con un emotivo viaje en el tiempo de la mano de Pau Donés y un homenaje de su amigo Carlos Tarque, que interpretó junto a su banda su tema Eso que tú me das.

“Pau, tus canciones eran luz. Qué bonito sería que este Golden fuera una máquina del tiempo que nos devolviera los buenos momentos. Todo tuyo", dijo el cantante de M-Clan antes de empezar a cantar y poner el broche final con una versión personal de un tema con el que es imposible no emocionarse.

Una vida de logros

"A mí me gustaría que mis compañeros de profesión me tuvieran un respeto como alguien, un músico, un compositor que ha hecho canciones bonitas y las ha hecho con honestidad porque tenía esa necesidad de comuicarse con la música", dijo poco antes de morir. Y está claro que es el recuerdo que ha dejado en muchos, músicos y no músicos.

El 9 de junio de 2020 Pau Donés nos daba una lección de vida al irse de este mundo sabiendo que había disfrutado de la suya al 200%. Sus logros fueron innumerables, aquí repasamos algunos.