Así fue la actuación de David Bisbal en LOS40 Music Awards 2020 cantando Si tú la quieres

David Bisbal fue uno de los grandes nombres propios de LOS40 Music Awards 2020. El cantante se convirtió en uno de los máximos ganadores de la edición más especial de los 15 años de historia de LOS40MAs. A sus dos galardones hay que sumar el honor de ser la primera actuación en el escenario de los premios.

El almeriense era presentado por Dani Moreno 'El Gallo', Tony Aguilar y Cristina Boscá, los maestros de ceremonias del show: "La música no es nada si no es para compartirla con todo el mundo. Y no olvidemos que somos más fuertes cuando estamos unidos. Bienvenidos a LOS40 Music Awards 2020. Arrancamos ya, con todos vosotros ¡David Bisbal".

El autor de Si tú la quieres, canción con la que ganaría el LOS40 Music Award 2020 a Mejor Canción en Categoría España, también dejó claro que esa noche faltaba mucha gente en la ceremonia, incluyendo a su compañera de tema: "Aitana, que sepas que mi sueño es que volvamos a cantar este tema una vez más. Os quiero mucho".

La fuerza vocal de David Bisbal sigue sorprendiéndonos ahora en un estilo más cercano a los sonidos urbanos y latinos que al pop que catapultó su carrera. El cantante demostró que es un auténtico showman sobre el escenario animando al público a cantar con él en varias ocasiones pese a que en esta ocasión no les tenía cara a cara sino a través de una pantalla en LOS40.com. Precisamente en las pantallas gigantes que rodeaban el escenario aparecían imágenes de familiares, amigos y seguidores como pudimos ver en el videoclip de su canción. Una manera de llevarles junto a él en el escenario.

El intérprete andaluz ha vivido un 2020 repleto de grandes noticias como el lanzamiento de su disco a comienzos del mes de enero, En tus planes, al que pertenece ese single. Un álbum con el que también triunfó esta noche recogiendo el premio a Mejor Disco del Año en Categoría España. No cabe duda de que David Bisbal está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

Consulta aquí todos los ganadores de LOS40 Music Awards 2020 y no te pierdas las mejores fotos de la noche en esta galería de imágenes.

David Bisbal suma 2 nuevos LOS40 Music Awards a su palmarés

David Bisbal sigue sumando galardones a su incomparable palmarés dentro de la música nacional. El solista ha añadido en 2020 dos nuevos trofeos a su ya larga lista de LOS40 Music Awards. En 2006 ganó sus dos primeros galardones a Mejor Vídeo y Mejor Artista. En 2014 también haría doblete como Mejor Disco y Mejor Gira Internacional. Y en esta edición especial ha vuelto a repetir con 2 estatuillas más a Mejor Canción y Mejor Disco del Año.

A esos 6 hay que sumarles un séptimo en forma de Golden Music Award que recibió en 2018 como reconocimiento a su trayectoria. Un premio que compartió con su familia en un emotivo discurso.

Y si aún no le has visto adaptar uno de los clásicos de su repertorio a la pandemia, no te pierdas su paso por el preshow de LOS40 Music Awards 2020.