'La Casa Fuerte': Efrén Reyero se convierte en el nuevo concursante tras la expulsión de Cristini

La casa fuerte 2 y su nueva mecánica de expulsiones está dando muchas sorpresas. Después de haber dicho adiós a Sonia Monroy, su marido JD y a Mari Cielo Pajares, esta semana la pareja que tenía que romperse era la formada por Cristini y Rebeca. Finalmente, ha sido Cristini la que ha tenido que despedirse del reality. Aunque, esta será la última vez que el concurso expulse a un único miembro de la pareja, ya que, la próxima expulsión será por partida doble.

La brasileña se despidió de sus compañeros, especialmente de Rebeca, tras dejar a su paso grandes momentos en La casa fuerte como su doloroso y sincero Espejo del alma, en el que habló de los problemas de acoso y maltrato que había vivido durante su infancia.

En su lugar, el nuevo concursante del reality y nueva pareja de Rebeca Pous será Efrén Reyero, el ex novio de Marta López (tras romper su relación hace dos semanas, tal y como él mismo confesó) y primer tronista de la historia de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Marta y yo ya no estamos, desde hace un par de semanas. Ella no sabe que entro en La casa fuerte, yo no le he dicho nada", le contaba Efrén a Jorge Javier Vázquez en su aparición.

Por si esto fuera poco, la llegada de Efrén supone un nuevo frente abierto en La casa fuerte, ya que, son muchos los rumores de que entre el malagueño e Isa Pantoja ha habido algo. Aunque, el nuevo concursante tan solo ha dicho que coincidieron en algunos debate y que una noche de fiesta tontearon. Algo que habría ocurrido cuando la hija de Isabel Pantoja ya mantenía una relación con Asraf Beno, su prometido: "Hubo una noche de fiesta que estuvimos juntos hasta las siete de la mañana. Y ya está. Lo pasamos bien. Hubo buen rollo. Ella gana mucho más en las distancias cortas que en televisión", explicó.

En cuanto a como fue el reencuentro entre Isa Pantoja y Efrén, la respuesta podría considerarse “cordial”, pese al salseo que muchos esperaba. Eso sí, habrá que comprobar cómo es el transcurso de los días de convivencia en La casa fuerte, ya que, Efrén llega en un momento en el que las frecuentes discusiones entre Isa Pantoja y Asraf han hecho que éste incluso llegue a dudar de la continuidad de sus planes de boda con la hija de la tonadillera. ¡Los cotilleos están garantizados!