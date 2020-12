Los mejores momentos de LOS40 Music Awards 2020 en este RESUMEN en VÍDEO

Como en LOS40 no somos muy de rendirnos, este año nos hemos propuesto hacer LOS40 Music Awards sea como sea. El resultado fue una gala emocionante, con música en directo y actuaciones únicas que quedarán para la historia, un espectáculo que emitimos el pasado sábado 5 de diciembre y que fue un gran impulso para los artistas y para toda la industria de la música.

Con todas las ganas del mundo era el lema de LOS40 Music Awards 2020, pero también comprobamos que gracias a la música, podemos seguir juntos aunque nos separen miles de kilómetros. La gala se saldó con Maluma, Dua Lipa y David Bisbal como máximos ganadores con dos premios cada uno, pero hubo muchos más ganadores (Consulta aquí el listado completo de ganadores) y SOBRE TODO, una ganadora clara: La música.

Dani Martín recogió el premio GOLDEN, con mensaje de su amigo Joaquín Sabina, por su gran contribución a la música. Pau Donés, también ganó un premio GOLDEN a título póstumo y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. Su premio lo recogió su amigo Carlos Tarque, que junto a su banda interpretó Eso que tú me das, una de las últimas canciones que el músico catalán lanzó.

La gala arrancó con una increíble canción de Aitana versionando el tema Golden Slumbers de The Beatles en un Wizink Center completamente vacío. La artista no pudo estar presente en otros momentos de la gala tras su positivo por Covid, pero nos dejó este pieza grabada días antes. Además, contamos con las actuaciones de grandes de la música como David Bisbal, Pablo López, David Otero y Taburete, Lola Índigo, C. Tangana, Camilo, Ana Mena junto a Rocco Hunt y Fred de Palma... por no mencionar los grandes shows de Maluma y Dua Lipa.

Todo ello está en este vídeo. Casi 30 minutos en los que repasamos los mejores momentos de la noche, si no tuviste tiempo de verla o te apetece volver a revivirla. Pero si eres más de leer, también te lo contamos aquí.