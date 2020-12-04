DAVID BISBAL
BERET
DVICIO
AMARAL
ESTOPA
DAVID BISBAL y AITANA
DAVID OTERO Y TABURETE
PABLO ALBORÁN y AVA MAX
NIL MOLINER y DANI FERNÁNDEZ
AITANA y CALI Y EL DANDEE
DANI MARTÍN
LOLA ÍNDIGO, RAUW ALEJANDRO & LALO EBRATT
PABLO LÓPEZ
AITANA & REIK
DUA LIPA
HARRY STYLES
THE WEEKND
LADY GAGA
LEWIS CAPALDI
TONES AND I
BLACK EYED PEAS & J BALVIN
THE WEEKND
DUA LIPA
LADY GAGA & ARIANA GRANDE
AVA MAX
TONES AND I
MALUMA
KAROL G & NICKI MINAJ
CAMILO
RAUW ALEJANDRO & CAMILO
J BALVIN
BAD BUNNY
ROSALÍA y TRAVIS SCOTT