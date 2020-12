Josie debería haber sido el ganador de 'MasterChef Celebrity 5', según las redes

MasterChef Celebrity 5 ya ha elegido a su nueva ganadora: Raquel Meroño. Sin embargo y pese a que la actriz ha demostrado su evolución a lo largo del talent culinario, han sido muchos los fans del programa que han demostrado su desacuerdo en las redes sociales bajo una misma premisa: Josie, ganador moral de la edición.

El hecho ya no de que el estilista de Cristina Pedroche no ganase, sino de que ni siquiera llegase a la final del concurso, ha sido el claro detonante para que Twitter echase humo ante un evento tan esperado como la gran final de MasterChef Celebrity. Quién lo iba a decir, teniendo en cuenta que unas de las primeras palabras que escuchamos a Josie en el programa fueron: "Mi relación con la cocina hasta ahora ha sido una dejadez vergonzosa."

¿Cómo ha conseguido Josie enamorar a los fans de 'MasterChef'?

Poco a poco y más allá de los fogones, Josie ha sabido cómo ganarse al público con sus bromas, su carisma y su desparpajo. De hecho, no han sido pocos los que han confesado que comenzaron a ver la edición sin soportar a Josie y han terminado alzando la voz ante el hecho de que él no se haya proclamado vencedor.

Lo más importante es que Josie ha sabido cómo dar el espectáculo que la ocasión requiere. Desde modelitos capaces de estar en boca de todos, como el carísimo collar o sus polémicas zapatillas, hasta su peculiar bruma desestresante, refrescante e hidratante. Todo rodeado por un hype de los más extendidos de nuestro país: el vestido de Nochevieja de Cristina Pedroche, del cual él es el máximo responsable un año más.

Improvisación y espontaneidad han sido las mejores amigas de Josie para ganarse un hueco en el corazón de la audiencia. Además, de frases dignas de comediante que han conseguido que su popularidad haya crecido como la espuma.

Las redes sociales proclaman a Josie vencedor

¿Lo que más ha dolido en las redes? Sin duda lo más repetido no es que Raquel Meroño sea la ganadora de MasterChef Celebrity, sino, que haya sido Flo quien haya pasado al duelo final, por delante de Josie y Nicolás Coronado, el cuarto y tercer lugar, respectivamente. Y es que, el humorista fue seleccionado por Dabiz Muñoz como merecedor de la chaquetilla de duelista.

El interés del programa sin Josie en el duelo final. #MCCelebrity pic.twitter.com/MWpXpjf99e — Itsaso Sevillano (@bilbaina91) December 8, 2020

NO ME LO PUEDO CREER JOSIE NO ESTÁ EN LA FINAL ...ALUCINO #MCCelebrity pic.twitter.com/gtNMworYdY — Rickinillo (@Mr_PickleRick) December 8, 2020

Sin embargo, Josie está más que satisfecho con llegar donde ha llegado en el concurso y así lo ha manifestado en su Instagram: "No existe mayor trofeo que poder estar dentro de vuestras casas y en horario estelar durante 12 semanas seguidas. No hay mayor recompensa que vuestro apoyo y cariño, vuestros mensajes y haber tenido la oportunidad, después de 12 años en Televisión, de darme a conocer a otros públicos más y mejor... Estoy muy satisfecho con este resultado (a nadie le amarga un buen bronce y este me ha sabido al Perseo de Cellini... ¡Os lo prometo!) Por eso quiero dar una vez más las gracias a todos los que me han apoyado para llegar tan alto en esta dificilísima aventura culinaria."

¡Enhorabuena a todos los finalistas y, especialmente, a Raquel Meroño por su premio!