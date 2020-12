Cuenta atrás para Gorillaz Song Machine Live

Gorillaz está a punto de hacer historia ofreciendo los próximos 12 y 13 de diciembre tres conciertos virtuales en distintos horarios. La cuena atrás para ver en directo a Damon Albarn y los suyos ha comenzado. Y como dicen los miembros de la banda: "Si te lo pierdes, nunca volverás a ver este Song Machine en ninguna otra parte".

Una nueva oportundidad de ver a toda la banda reunida. Aunque a ellos los rumores les hacen bastante gracia: "Obviamente, hemos tenido más que palabras a lo largo de los años, muchas peleas, algunas denuncias de poca importancia y un PRESUNTO intento de asesinato, pero en plan de guasa. Lo que no te mata te hace más fuerte" explica Murdoc. "Los conflictos son la esencia de la vida. El metal se vuelve más resistente si le das martillazos, y lo mismo le pasa a Gorillaz" puntualiza Noodle.

Si aún no tienes tu entrada para disfrutar de Gorillaz Song Machine Live aún puedes conseguir tus tickets a través de LiveNow. Consigue una entrada para una o para las tres actuaciones en todo el mundo para ver la primera actuación de las canciones de Song Machine, Season One – Strange Timez. Donde quiera que estés en el mundo, podrás ver Song Machine Live.

"Daremos tres conciertos, uno en cada zona horaria. Si estás en Mánchester, en Miami o en Manila, podrás disfrutar con nosotros a tu hora. Será divertido" explica Noodle. "Me muero de ganas. Porque este año no ha habido conciertos. La diversión está oficialmente prohibida, sin final a la vista. Por eso, entramos con adrenalina en las postrimerías del 2020. En resumen, ¡he autorizado a la Gorillaz Live Band a que ponga en marcha un ESPECTÁCULO EN DIRECTO real, genuino y milagroso!" promete Murdoc.

Para la ocasión, Gorillaz ha preparado una gigantesca producción propia con la colaboración de Eleven Mgmt, Block 9 y Pulse Films. Hasta 14 músicos estarán sobre el escenario a los que se unirán algunos invitados especiales que aún no han sido confirmados. Damon Albarn, Seye Adelekan (bajo), Jesse Hackett (teclado), Remi Kabaka (percusión), Femi Koleoso (batería), Mike Smith (director musical / teclado), Karl Vanden Bossche (percusión), Jeff Wootton (guitarra), con Matt Allen, Rebecca Freckleton, Petra Luke, Michelle Ndegwa, Ade Omotayo y Angel Williams-Silvera en apoyos vocales.

"Cualquiera que haya visto a Gorillaz en las giras Humanz y The Now Now sabrá qué esperar. Será eso, en DIRECTO ante tus propios ojos, solo que lo estaréis viendo a distancia, en LIVENow. Habrá un espectáculo visual impresionante, vibraciones positivas, artistas invitados y, por supuesto, el bueno de Damon acaparando toda la atención, como siempre. Es como un regalo anticipado de Navidad. Porque este año hemos sido buenos, pero ha sido una mierda" declara Murdoc. Cuenta atrás...