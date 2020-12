Shawn Mendes vuelve a salir al paso de los rumores de homosexualidad con un orgulloso mensaje

Shawn Mendes ha tenido que afrontar casi desde el comienzo de su carrera los rumores malintencionados que ponían en tela de juicio su sexualidad asegurando que su tendencia no era la que confesaba. Y pese a estar en una archiconocida relación con Camila Cabello, las habladurías no cesan por lo que el canadiense ha vuelto a hablar con un orgulloso mensaje.

"Estaba enojado con las personas homosexuales que conocía que estaban en el armario. Siempre pensé que ser gay es algo absolutamente normal. Yo no soy gay, pero no sería un problema si lo fuera. Es solo que no lo soy" explicó el responsable de hits como In my blood o Señorita.

Y si alguien pensaba que con el paso del tiempo Shawn Mendes se iba a cansar de que los rumores le persiguieran no conocen al músico que ha robado el corazón de la solista cubana. "Todos piensan que soy gay desde que tenía 15 años. No crecí peleando. Lo hice trenzando el pelo en la víspera de Año Nuevo. Tu personalidad depende de cómo crezcas y de lo que te rodea".

Abierto a hablar de su sexualidad y a responder a estos rumores, Mendes confirma que en ocasiones la masculinidad tóxica de muchas personas les convierte en "idiotas"

Shawn Mendes, de récord en Estados Unidos

Tras conquistar el número 1 en la lista de Billboard de discos para Wonder, Shawn Mendes se ha convertido en el solista masculino más joven que consigue el número 1 en Estados Unidos con todos y cada uno de sus cuatro primeros discos de estudio superando a nombres como Justin Bieber o Elvis Presley.

El artista ha conseguido igualar un hecho histórico que hasta ahora solo había conseguido una artista tan importante en la industria musical como Britney Spears.