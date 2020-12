Willyrex se queda sin canal de YouTube…¡por sorpresa!

Google está haciendo muchas malas jugadas últimamente a más de un usuario. Después de su caída masiva, el último en haber sufrido un percance con el gigante tecnológico ha sido el conocido youtuber Willyrex, quien descubría cómo YouTube había borrado su canal de Internet sin dejar rastro.

Aunque no han trascendido las causas, son muchos los que han rumoreado con la posibilidad de que este hecho esté relacionado con un gameplay de Cyberpunk 2077, en el que Willyrex mostró una imagen con la que habría burlado la censura en cuanto al sexo. ¿Será esta la razón por la que YouTube le ha vetado el canal?

Ha sido el propio Willyrex quien escribía en sus redes sociales "se desapareció", haciendo referencia a la imposibilidad de entrar en su propio canal. Un tweet que le ha llevado hasta las más altas posiciones de las tendencias en dicha red sociales esta mañana, bajo la mirada atónita e indignada de sus miles de seguidores. De hecho, con tan solo esas tres palabras en Twitter le ha bastado para obtener más de 41.000 likes. ¡Casi nada!

Por si esto fuera poco, el youtuber también ha mostrado su enfado a través de los stories de su Instagram, donde mostraba el dibujo del mono indicando que algo “raro” estaba pasando, mientras que él mismo explicaba: Aún no me han contestado nada, espero que pueda recuperarlo. Ha sido algo de Google, pero no parece ningún hacker”, decía en un tranquilizador mensaje.

Stories de Willyrex. / Instagram / Instagram @willyrex

A estas horas parece que el canal se ha restablecido de nuevo, aunque el youtuber aún no se ha manifestado al respecto.

¿Quién es Willyrex?

Guillermo Díaz Ibáñez, más conocido como Willyrex, es uno de los youtubers más cotizados de nuestro país dentro del terreno de los videojuegos y acostumbra a estar en las posiciones más altas de los TOP de los mejores. A sus 23 años, su canal supera los 18 millones de suscriptores, siendo el sexto con más seguidores de nuestro país. De hecho, a lo largo del día de hoy y de ayer, él es uno de los capitanes de los equipos del Ibainéfico, el evento benéfico organizado por Ibai Llanos (otro de los grandes de los eSports nacionales

Por si esto fuera poco, su nombre aparece el quinto en la última lista de los 10 españoles más creativos por la Revista Forbes, en la que comparte Top 10 con otros cracks de youtube y twitch como El Rubius, Vegetta77, Auronplay, Mikecrack o The Grefg y en la que también hay cabida para influencers del deporte como Patry Jordán o de la moda como Manu Ríos.