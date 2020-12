Aitana sigue los pasos de Ester Expósito y estalla en redes sociales: “Faltaría más”

Aitana es una de las cantantes españolas más exitosas del momento. Con tan solo 21 años, la joven se ha convertido en una auténtica estrella de nuestro país. ¡Y no nos extraña! Sin ir más lejos, el pasado 11 de diciembre lanzó su disco 11 Razones que se ha convertido en uno de los más escuchados del momento. Vamos, una locura.

Durante estos días, la cantante no ha parado de conceder entrevistas a los medios. ¿El último lugar donde la hemos visto? Nada más y nada menos que en el programa de El Hormiguero. Aitana acudió al espacio de Antena 3 presentado por Pablo Motos para contar cuál es la verdadera razón de que haya decidido apostar por 11 Razones como nombre del disco.

Pero estar en lo más alto de la industria también tiene un precio: todo el mundo opina. Desde que salió de la academia, Aitana ha tenido que hacer frente a cientos de comentarios y rumores sobre ella.

Uno de los más extendidos es que se ha retocado algunas partes de su cuerpo con intervenciones estéticas. Cansada de los rumores, este mismo martes, 22 de diciembre, la cantante ha zanjado el asunto.

La artista ha acudido a Twitter para enviar un contundente mensaje a todas aquellas personas que han dicho en algún momento que se ha retocado alguna parte de su cuerpo. Lo ha hecho con las siguientes palabras:

“JAMÁS me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje”.

JAMÁS me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje 🥴 IGUALMENTE que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más. — Aitana (@Aitanax) December 21, 2020

Además, la artista ha querido dejar claro que cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera con su físico: “IGUALMENTE que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más”.

De este modo, Aitana, al igual que hizo Ester Expósito en su día, ha querido zanjar el asunto. Y es que la cantante está cansada de leer sobre este tema.

Algunos de sus compañeros de profesión ha aplaudido las palabras de la catalana. Una de ellas ha sido su amiga Ana Guerra, quien ha escrito la siguientes palabras: “Di que sí amiga”.