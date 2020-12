Rosalía, C. Tangana, Rihanna… Estos son los discos más esperados de 2021

2020 puede haber sido un desastre en muchos sentidos, aunque no en el musical. Los artistas han sabido darle la vuelta a la situación, y han seguido haciendo música pese a todo.

Porque aunque haya habido pocos conciertos, los discos que hemos podido disfrutar han alcanzado una calidad que pocos esperaban en tiempos tan pesimistas. Dua Lipa y su Future Nostalgia, Lady Gaga y Chromatica, Halsey y su Manic, The Weeknd con After Hours, Aitana con 11 Razones… E incluso Bad Bunny, que proponiéndose salvar el año ha sacado la friolera de tres álbumes.

Aun siendo tiempos difíciles para promociones, lo cierto es que en los últimos 12 meses -o mejor dicho, 10- la escena musical internacional ha sabido sacarle el máximo partido a sus lanzamientos. Pero, ¿qué hay del futuro? 2021 se presenta incluso mejor que este extraño año en cuanto a discos se refiere, y en LOS40 hemos reunido los que la gente espera con más ganas -y las posibilidades de que disfruten sus nuevos proyectos durante el próximo año-:

Rosalía

Probabilidad: Media



Increíble pero cierto: Ya hace dos años desde que Rosalía publicó El Mal Querer. El que puede ser el trabajo más ambicioso de su vida queda bastante atrás después de otros existosos lanzamientos como Con Altura, Yo x Ti, Tú x Mí, o TKN, aunque en este año que viene pasarán a segundo plano después del que será su tercer disco de estudio.

Aunque es cierto que en 2019 lo anunció para 2020, parece que la pandemia le ha cambiado los planes. Ahora, según sus últimas declaraciones al respecto, la artista se ha puesto a trabajar en ello de nuevo. De este nuevo proyecto sólo se sabe que está trabajando con Pharrell Williams, que seguirá apostando por la fusión de estilos y que ya está cerrando las grabaciones.

Billie Eilish

Probabilidad: Muy alta

El nombre por excelencia del 2019 y 2020 no podía faltar en el ránking. Después de su debut when we all fall asleep, where do we go? -que arrasó en récords y premios-, el mundo tiene muchas ganas de saber qué está preparando la estadounidense de cara al nuevo año.

“Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”

The documentary film

Coming to theaters and Apple TV+ Feb 26@AppleTV @rjcutler pic.twitter.com/buU6z3hCnD — billie eilish (@billieeilish) December 15, 2020

Se sabe que a la producción volverá a estar su hermano Finneas, y según ella misma, su nueva era empezará después del estreno de su documental The world's a little blurry. Teniendo en cuenta que será en febrero… ¿Tendremos nuevo disco de la bad guy por excelencia en el primer trimestre de 2021.

Rihanna

Probabilidad: Baja

Todo puede ser, aunque seamos realistas: Rihanna lleva jugando al despiste demasiado tiempo. Totalmente centrada en su marca de lencería, la de Barbados parece que no tiene planes de centrarse de nuevo en la música, al menos de manera exclusiva. Y eso que ya hace 4 años de su ya mítico Anti.

Aunque ella ha asegurado que habrá disco sí o sí, apenas ha hablado de fechas orientativas. Se sabe que este noveno disco de estudio está siendo perfeccionado hasta el más mínimo detalle, y que de ello se está ocupando personalmente Rihanna. Con sus declaraciones a medios, parece que la cantante de Umbrella se volverá autónoma por completo para su nueva grabación.

Lola Índigo

Probabilidad: Alta

A Lola Índigo la pandemia no le ha frenado para seguir lanzando temazos. 4 Besos, Mala Cara, Trendy… Ha sido un buen año para "el susurrillo", excepto por una cosa: Su primer WiZink Center tuvo que ser aplazado.

Sin embargo, la que prometía ser una 'noche de brujas' repleta de invitados se cambió a algo mejor. Y es que, con Akelarre tan lejos, el concierto más multitudinario en solitario de Lola será ahora la presentación de su nuevo disco. Teniendo en cuenta que esto sucederá el 17 de julio de 2021… ¿Lanzará antes Lola su nuevo trabajo para que sus fans canten las canciones en el WiZink? Lo que es seguro es que contendrá Play Stop, su tema con Yera que ya presentó en Marbella.



C. Tangana

Probabilidad: Alta

El nuevo proyecto de C. Tangana viene con cambio de nombre incluido: El Madrileño. Aunque lleva varios años experimentando con la música latina, parece que su último EP y el éxito de Nunca Estoy han hecho que su cambio de rumbo hacia los referentes nacionales y la tradición folclórica sea el definitivo.

Con Demasiadas Mujeres -que incluye desde música de Semana Santa a un sample del Campanera de Joselito- y el aún sorprendente Tú Me Dejaste de Querer junto a La Húngara y Niño de Elche, inaugura un proyecto que siempre ha catalogado de 'disco'. Algo que, sin duda, llama poderosamente la atención después de no haber vuelto al formato LP desde Ídolo, de 2017.

Lana del Rey

Probabilidad: Muy alta

Lana del Rey es una máquina de componer, y así lo demuestra con sus discos, casi periódicos. Después del que muchos califican como "obra maestra" Norman Fucking Rockwell!, la artista volverá con Chemtrails Over the Country Club.

Si su primer single estará disponible este próximo 11 de enero, el disco no se hará mucho de rogar: Muchos lo esperan para la primera mitad del 2021. Sin duda, la apuesta más segura de la lista corre a cargo de la intérprete de Born To Die.