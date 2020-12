Natalia confirma su ruptura con su pareja desde hace 13 años

Natalia Rodríguez, a quien conocimos en la primera edición de OT, ha confirmado a través de sus redes sociales una dolorosa noticia personal para terminar 2020. Después de casi década y media de relación, ha roto con su pareja, Álex Pérez.

"Mi canción favorita decía 'nada es para siempre...' y no lo quería creer. 💔Empezamos muy jóvenes, maduramos juntos , nos enfrentamos a momentos buenos y malos, disfrutamos muchísimo, recorrimos medio mundo juntos y nos quisimos a más no poder,pero la vida es así y después de 13 años, nuestros caminos se han separado. Para mi no es nada fácil escribir estas palabras pero quería hacerlo 😞" comienza explicando la cantante a través de su perfil oficial en Instagram.

"Empiezo un nuevo camino sin rencor, empiezo a conocerme de otra manera y a ser fuerte , pero todo muy poquito a poquito ya que está siendo difícil y duele 💔. Siempre estará en algún rinconcito de mi corazón por todo lo que vivimos. Toca seguir adelante..." termina explicando en su mensaje Natalia.

La vocalista ha recibido el cariño y el apoyo de miles de personas que se han preocupado por su estado anímico tras esta dura noticia para ella. Muchos han querido recordar a la joven solista que incluso la fotografía que acompaña esta publicación puede convertirse en un nuevo amanecer para ella.

Algunxs de sus amigxs y compañerxs de profesión han sido los primeros en animarla con cariñosas palabras que Natalia se ha encargado de responder personalmente.

Adriana Abenia: Te mando un beso enorme ❤️

Manu Tenorio: Mi Natalia..💕💕 love you ❤️

Chenoa: Te agarro fuerte de la mano,como hice hace 20 años. Tq.❤️

Alberto Dugarte: Cariño mio 😢 tqm... lo que necesites aquí me tienes! ❤️

Nuria Fergó: Ánimo amiga.. El tiempo cura, quiérete mucho y visualiza todo lo bueno que te espera. Nuevas experiencias. Te lo mereces.Tq💖