Antena 3 cabrea a los seguidores de la serie 'Mujer' al publicitar un momento que no llega

Mujer se despidió anoche de 2020 con la emisión de la segunda parte del capítulo 39. La telenovela turca que está causando furor entre los telespectadores españoles se emitió el martes por última vez este año en Antena 3 después de que la cadena pasase un episodio de Mi Hija, otra ficción producida en Turquía por la que ha apostado Atresmedia.

En su último capítulo emitido Bahar, la protagonista de Mujer, siguió debatiéndose internamente sobre su futuro más cercano. Sin embargo, en la noche del martes no llegó el momento más esperado por los espectadores: el reencuentro entre al protagonista y su marido, Sarp; algo que enfadó mucho a los fans de la telenovela.

Antena 3 había emitido varias promos de Mujer días antes de su última emisión mensual en las que la cadena aseguraba que diciembre sería el mes que lo cambiaría todo en la serie turca. En estos avances la televisión mostraba a una Bahar con pinta de tener prisa abriendo la puerta a Sarp, a quien ella había estado dando por muerto durante mucho tiempo, pero el reencuentro no se vivió en el capítulo 39 de la serie.

"Esto no se hace"

Al percatarse de que Antena 3 no emitía el reencuentro que "lo cambiaría todo", los fans de Mujer mostraron rápidamente su indignación en las redes sociales. Algunos cargaron contra la cadena que emite la serie por la publicidad que había hecho de este gran momento y otros alegaron que programar Mi Hija antes de Mujer no les parecía una buena idea. Según sus argumentos este hecho ralentiza el avance de la primera telenovela turca que ha llegado a la gran cadena española. Sin embargo, este hecho no está pasando factura a las audiencias de los lunes y los martes en Antena 3.

La televisión de Atremsmedia, pese a no haber emitido el gran reencuentro volvió a ser líder en la noche del martes con su segunda noche turca de la semana, pues Mi Hija se hizo con el 15,7% de la audiencia en el momento de su emisión y la cuota de telespectadores de Mujer se colocó en el 16,3%, volviendo a reunir a más de 2,2 millones de personas dispuestas a ver cómo se desenvuelve Bahar ante los últimos acontecimientos.

"Otra semana sin encuentro no, esto no se hace", indicaba una fan de la serie pasadas ya las 00:30 de la madrugada al ver que Bahar y Sarp no se encontraban en el capítulo 30; otros usuarios de Twitter manifestaban sus quejas diciendo cosas como "Flipo con que lleven tres semanas anunciando el reencuentro de Sarp y Bahar, y lo hayan vuelto a dejar para la semana que viene. Que estafa", "¿Cómo es posible que Antena 3 nos haya engañado con un reencuentro que lo cambiará todo y nos ponen medio capítulo recortado?" o "Vamos a ver, Antena 3, no podéis promocionar una cosa que no cumplís".

Los que estábamos esperando el reencuentro de Sarp y Bahar en diciembre tal y como lo había anunciado @antena3com #Mujer29dic pic.twitter.com/ClXQxTjOa5 — Capri♡ (@missarrafoglu) December 29, 2020

Vamos a ver, @antena3com no podéis promocionar una cosa que no cumplís. Decíais que el encuentro es en diciembre, estabais promocionando eso. #mujer29dic — Cris (@Cris51511407) December 29, 2020

Y el anuncio dice que en diciembre veremos el encuentro pero ya son las doce, nos queda un anuncio de los de agárrate que hay curva...parece que hasta enero #mujer29dic pic.twitter.com/8OsxIssaj3 — VaDeSeries (@VaDeSeries1) December 29, 2020

Cómo es posible que @antena3com nos haya engañado con un reencuentro, “que lo cambiará todo” y nos ponen medio capítulo recortado de #Mujer29Dic. Impresentables como @mediasetcom pic.twitter.com/fqFvMsOTMv — Jesús Cejudo Vergara 🦉 (@Jirlsa) December 29, 2020

Flipo con que lleven tres semanas anunciando el reencuentro de Sarp y Bahar, y lo hayan vuelto a dejar para la semana que viene.

Qué estafa 😠#Mujer29Dic — iserence (@iserence_) December 29, 2020

Rt o fav para que @A3Noticias sepa que NO queremos horarios, ni series nuevas en los lunes y martes de Mujer #mujer28dic #mujer — Mm.. (@DiazMm) December 28, 2020

Lamentable el trato a la audiencia de #Mujer28dic por parte de @antena3com

Ojalá os deje de ver todo el mundo y aprendáis a respetar a la audiencia que os da de comer. — Sha ❄ (@SharaiMarques) December 28, 2020

El reencuentro llegará en enero

Aunque los fans de Mujer se hayan enfadado ahora, la realidad es que el reencuentro entre Bahar y Sarp parece estar muy cerca. La cadena de Atresmedia no le está dando respiros a Mujer estas navidades, por lo que todo hace prever que el próximo lunes 4 de enero de 2021 se emitirá el reencuentro más esperado de la serie. ¡Ya no queda nada, solo habrá que tener un poco más de paciencia para ver cómo reacciona Bahar!