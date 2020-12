Anabel Pantoja despide el año mostrando su piel de naranja y volviendo a ser ingresada de urgencia

Las últimas horas antes de despedir el 2020 están siendo muy ajetreadas para Anabel Pantoja. Primero reivindicaba su cuerpo nada perfecto y después nos informaba de que había vuelto a ser ingresada de urgencia. Y todo eso en redes sociales.

Ha sido un año complicado para ella. Más allá de la pandemia, la salud no ha sido su aliada este 2020. Un accidente mientras surfeaba que se saldó con un peroné roto hizo que estuviera varias semanas de baja. Todavía sigue recuperándose cuando un nuevo varapalo le ha devuelto al hospital.

En sus historias compartía una foto del cuarto de baño con una caja de laxante dejando claro cuál era su nuevo problema: Pantoatasco. Otra foto nos permitía ver su brazo con una vía haciendo una peineta. Está claro que no atraviesa su mejor momento.

Salud a debate

Como era de esperar, se hacían eco de esa imagen en su programa, en Sálvame, donde explicaban que había sido ingresada de urgencia en un hospital de Gran Canaria y aseguraban que, si en 72 horas no era capaz de evacuar, tendría que ser intervenida para aliviar esa obstrucción intestinal que padece.

Anabel Pantoja, ingresada de urgencia debido a un problema intestinal: "Si no evacúa, tendrán que intervenirla" https://t.co/unvmmz0XZp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 30, 2020

No faltaban las críticas de sus compañeros que no entendían que compartiera en redes un momento tan personal. Está claro que, si no mejoran las cosas en las próximas horas, no va a tener cena por todo lo alto esta Nochevieja.

Poco antes de pasar por el hospital, compartía una foto en topless para reivindicar, una vez más, su cuerpo imperfecto con el que se siente tan cómoda últimamente.

Body positive

“Con mis defectos y con mis virtudes incluido mi piel de naranja, mi celulitis y mis lorcitas... (HATER) 😘 (acabando 1 de los peores años de mi vida, pero afrontando lo malo y sacando lo bueno) Gracias 🇮🇨🏝 por habérmelo hecho tan llevadero 🙏🏼”, escribía mostrando ese cuerpo que la ha convertido en un icono del body positive.

No faltaban los piropos que vienen a reforzar esa confianza que tiene en sí misma y su físico.

Kiko Rivera: Pues yo te veo preciosa ❤️🔥

Amor Romeira: Cuerpazo hermana 🔥

Laura Fa: Boom!!!! 🔥🔥

Nagore Robles: Cañonazo 🔥 💋

Su asignatura pendiente ahora es que ese cuerpo responda y no le haga pasar más por el hospital que este año va servida. Bastante tiene ya con el culebrón familiar con el que despide el año.