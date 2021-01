Leiva responde a la polémica sobre las vacunas

Leiva y Joaquín Sabina ofrecieron una entrevista conjunta para la revista Esquire que se publicó en plenas fiestas navideñas y que se ha convertido en una de las polémicas virales de finales del 2020 y comienzos del 2021. Tanto es así que el solista madrileño ha tenido que salir al paso en sus redes sociales para aclararlo.

Para ponernos en contexto, estas fueron las palabras tanto de Leiva como de Sabina a la pregunta de si se vacunarían cuando se pudiera: "Leiva: Yo no. Prefiero convivir con esto como he convivido con la gripe y otras cosas. No me veo funcionando como un conejillo de indias. No". "Joaquín Sabina: Yo sí lo he pensado. Por edad y por problemas de pulmón por culpa del tabaquismo estoy en zona de riesgo. Pero tampoco voy a hacer cola".

Muchas de las críticas que recibió el de Alameda de Osuna se referían al hecho de la repercusión que las palabras de una estrella como él podría tener sobre una amplia legión de sus seguidores. En otro momento de la entrevista, Leiva también reconoce que consumió drogas, un hecho que ha servido a sus detractores para atacarle y criticar que sí consuma drogas pero no quiera vacunarse contra el coronavirus.

La bola de nieve no ha dejado de crecer en los últimos días hasta el punto de que el intérprete madrileño ha publicado un mensaje en sus redes sociales aclarando sus palabras: "Hace varios meses, en una entrevista me preguntaron por la vacuna y respondí exactamente lo que pensaba en ese momento. Hoy, meses después, estoy convencido de que lo más responsable, sin duda, es vacunarse".

"Ustedes me disculpen por no haber tenido un pensamiento ejemplar al toque, y por tomarme el tiempo para reflexionar sobre ello. Por lo que veo, a nadie más le sobrevoló esa duda. A mí sí. Como en tantas otras ocasiones, mis contradicciones son esenciales para armarme una opinión y llegar a una conclusión más o menos certera. Ya sé que no corren tiempos de asumir contraducciones, y menos públicamente. Aquí todo el mundo va a armado" continúa explicando Leiva.

Al ex de Pereza no le ha costado nada mandar un recado a algunas webs sensacionalistas: "A la bazofia de prensa amarillista hambrienta de clics, que me cataloga de negacionista y delirios de semejante calibre, les envío amablemente a una localización llena de residuos orgánicos que salen habitualmente por el recto anal. Feliz año nuevo".