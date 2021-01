Sara Sálamo sobre el posparto: "Sigo con una barriga enorme, hojas de col en el pecho y bragas desechables"

Sara Sálamo y el futbolista Isco Alarcón terminaban el 2020 con un regalo de Navidad incomparable: el nacimiento de su segundo hijo en común, Piero. Un pequeño al que se esperaba ya cuando estuviera entrado el 2021 pero que se adelantó, convirtiendo en padres por segunda vez a la pareja.

Un momento muy especial en la vida de la actriz, que siempre acostumbra a mostrar ciertos momentos de su día a día y estampas de lo más familiares junto a su hijo Theo, así como con sus perros. De hecho y aunque haya muchas estampas en su feed que son pura ternura, la canaria no solo utiliza las redes sociales para mostrar momentos bonitos, sino que, en más de una ocasión ha hecho de ellas el altavoz perfecto para dar su opinión frente a temas como el veganismo o la lactancia materna. Algo que, en esta ocasión y tras su reciente maternidad ha vuelto a hacer.

Sara Sálamo ha utilizado sus stories de Instagram para hablar sin tapujos sobre su realidad actual: el postparto. Con una imagen que dista mucho de la perfección que tantas veces han mostrado otras famosas tras haber dado a luz, la actriz ha tomado la naturalidad por bandera, al igual que hace tan solo unos días hizo Dafne Fernández.

“Tres días después de parir sigo con una barriga enorme, hojas de col en el pecho para evitar una mastitis (el pequeño Piero pide teta cada 20 minutos de día y de noche) y bragas desechables”, así arrancaba el texto que Sara Sálamo acompañaba por una foto totalmente ilustrativa de lo que estaba contando. “Comparto esta realidad con vosotras porque me parece importante utilizar este altavoz sin maquillajes… El postparto es durísimo. No es elegante ni glamuroso. Sangramos, lloramos y nos sentimos superadas”, continuaba la intérprete.

“Cuando fui madre primeriza me llevé una enorme sorpresa al descubrir todo esto. Tenía grabado en la retina titulares como 'Fulanita de tal se ha recuperado rapidísimo de su embarazo' mientras lucía una figura esbelta y el rostro sin ojeras. Y puede que haya mujeres que sean la excepción, pero os aseguro a la mayoría de nosotras, nos toca vivirlo tal y como os cuento", concluía con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie y con el que seguro a abierto los ojos de muchas personas con una realidad sobre el postparto que no todas las madres se atreven a mostrar.