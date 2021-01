Beatriz Luengo, sobre las críticas de ‘Rebelde’: “El error hubiese sido ir yo a una canción de Omar Montes”

Beatriz Luengo (Madrid, 1982) lleva dos décadas encima de los escenarios. Aunque el público la conoció gracias a su papel de Lola en Un Paso Adelante, la artista ha demostrado con el paso de los años que es una de las mejores músicas que tenemos en España. Y es que no todos pueden presumir de tener un Latin Grammy en la vitrina de casa.

Ahora Luengo ha lanzado Rebelde. Se trata del primer single en solitario de cara a este 2021 de su pareja Yotuel (quien ha hecho un paréntesis con su grupo Orishas). A esta ecuación se ha sumado uno de los cantantes españoles que más reproducciones en streaming tiene: Omar Montes.

La canción, que nació cuando la madrileña se encontraba tocando al piano, es un homenaje al clásico de Jeanette, Soy Rebelde, con un toque urbano. “Llevaba tiempo queriendo queriendo hacerle un homenaje a Manuel Alejandro. Es uno de los compositores españoles más importantes”, nos cuenta a LOS40 una embarazadísima Beatriz desde Miami. La artista se dio cuenta de que en otros países como Puerto Rico o México le daban mucha importancia a sus compositores de toda la vida: “Nosotros tenemos a Manuel Alejandro, que tiene un catálogo insuperable de éxitos, y las nuevas generaciones no lo conocen. Quería hacer esto como forma de amor a mi cultura y a él”.

Rebelde es una forma de amor a mi cultura y a Manuel Alejandro

Cuando Bea empezó a componer el tema, Yotuel la escuchó y quedó prendado. Le preguntó si podía quedárselo para su proyecto en solitario y ella aceptó. Días después, cuando se encontraban buscando el beat perfecto para la canción, llamó Omar Montes:

“Se encontraba haciendo una barbacoa con Moncho Chavea. Omar es muy fan de Yotuel y de Orishas. Nos preguntó en ese momento qué hacíamos y le comentamos que haciendo un beat. Nos dijo que sonaba bueno y Moncho que se la enviásemos para que rompiese la pista. Yo le envíe lo que teníamos al piano y en una semana, de una forma muy orgánica, teníamos una canción que nos apetecía a todos sacar.”

Sobre colaborar con Omar Montes

Beatriz Luengo se ha convertido en todo un referente del movimiento feminista. La artista ha demostrado ser una de las mejores compositoras de música urbana, imponiéndose en los estudios de grabación en los que hasta hace poco solo entraban hombres. Además, también ha escrito libros como El despertar de las musas (Planeta, 2019) donde homenajea a todas aquellas mujeres que han cambiado de alguna manera la historia.

De este modo, la noticia de que Beatriz iba a colaborar con Omar Montes (que ha protagonizado algunas polémicas en su pasado que han sido tachadas de machistas) recibió muchas críticas.

Beatriz reconoce que lo que le gusta de Omar es la esencia musical que tiene y que suena muy de nuestro país: “Para mí, Omar, con su voz tan lamentosa, pagada y oscura, ya tiene la esencia. Ya siento mi país en sus notas”. Esta es una de las razones por las que tenía ganas de colaborar con él desde el principio.

“Si te soy sincera, estaba un poco exenta de todo lo que había alrededor de Omar a nivel de figura pública y tuve que informarme tras que las redes empezaran a contarme cosas”, dice Bea. “Me he estado informando y aunque no haya tocado el tema del empoderamiento femenino en sus letras, a mí me apetecía hacerlo desde ese punto de vista”, ha continuado explicando.

Estaba exenta de todo lo que había alrededor de Omar a nivel de figura pública

Cuando vio toda la polémica que se había generado antes incluso de haber salido la canción, Bea habló con Omar:

“Le dije ‘sé que no estás familiarizado con el empoderamiento de la mujer porque no has hecho temas pro y te has manejado por otros lugares, pero no concretamente en este’ y le comenté que me gustaría mostrar la vulnerabilidad de los hombres porque en los temas siempre se ve que el hombre es el tóxico y que a las mujeres nos encantan esas relaciones. Me apetecía mucho probar en otro lugar y que él mismo viese que el hombre puede ser quien te ofrece una relación positiva. La gente también tiene ganas de escuchar eso.”

La cantante ve el feminismo como un movimiento trasversal donde las personas suman:

“Yo tengo mi ideología por la que quiero seguir luchando y en este caso creo que Omar suma. Él me ha dado la oportunidad de hablar un montón con él sobre el rol de la mujer en las canciones. No se trata de separarnos, se trata de unirnos en un mismo movimiento e intentar cambiar las cosas”.

El error hubiese sido irme yo a una canción de Omar y cantar cosas que jamás cantaría

Además Bea, quien lleva muchos años trabajando en la industria, tiene claro la colaboración que nunca hubiese sacado con el artista de Alocao: “El error hubiese sido irme yo a una canción de Omar, cantar cosas que yo jamás cantaría, hacer un uso de la mujer que no la defienda como realmente considero y no utilizar a Omar Montes para reivindicar la figura femenina que es lo que yo quería”.

Sin duda, Beatriz Luengo ha respondido a todas aquellas personas que han criticado el tema Rebelde.

Rebelde ya se puede escuchar en todas las plataformas.