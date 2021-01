San Valentín tendrá como previa el estreno del desenlace de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’

Falta un mes para San Valentín, pero ya empezamos a hablar de él. Y más este año en el que necesitamos más amor que nunca con todo lo que está sucediendo. Una fecha para celebrar estar enamorado que suele llegar cargada de pasión y ñoñería a partes iguales. Si Rihanna ya ha estrenado su colección de ropa interior para ese día, si el debut en el cine de Maluma junto a Jennifer Lopez será ese día, ahora tenemos que sumar a la lista el desenlace de A todos los chicos de los que me enamoré.

Netflix ha anunciado que dos días antes de San Valentín, el 12 de febrero, estrenará esta tercera parte de la saga que tiene como protagonistas a Noah Centineo y Lana Condor que grabaron las tres entregas seguidas.

Una etapa de cambios

Las historias del personaje creado por Jeni Han ha enamorado a muchos que esperan con impaciencia. Lara Jean comprobará en A todos los chicos: Para siempre que echa mucho de menos a Peter Kavinsky cuando está lejos de él. Se marcha de viaje con sus hermanas a Corea del Sur y cuando vuelve toca disfrutar del baile de graduación y hacer planes para la universidad.

Ese cambio siempre lleva a una toma de decisiones donde el amor unas vences vence y otras no. A Peter le han concedido una beca deportiva para ir a Standford. Lara, está pendiente de que le confirmen si entra o no en esa misma universidad. Si no lo consigue, ¿conseguirán mantener su relación a distancia?

El tráiler que ha compartido Netflix nos hace un buen resumen de lo que podemos esperar de esta última entrega de la saga. Sin duda, un buen plan para San Valentín.

No será la única saga romántica juvenil que llegue a su fin este año en la plataforma. Mi primer beso también tiene pendiente de estreno su desenlace.