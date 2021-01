Rihanna comparte un provocativo vídeo para enseñarnos cómo vestir (por dentro) en San Valentín

Todavía hay algunos optimistas que esperan con ansias un disco de Rihanna para este 2021. No se sabe, pero desde que descubrió que la industria de la moda y la belleza le daba grandes beneficios, lo de la música parece haber quedado un poco aparcado. Mantendremos las esperanzas.

Lo que está claro es que no llegará en breve y menos en estas fechas en las que parece más centrada en una de las fechas clave para su colección de ropa interior. Se acerca San Valentín, esa celebración del amor y la pasión en la que mostrarse sensual parece un objetivo para muchos.

Colección en rojo

Así que, como es habitual en ella, ha creado una nueva colección que ha presentado con ella misma como modelo. Una media melena negra, bien de sombra de ojos y unos conjuntos en rojo que volverían loco a cualquiera.

“Ya sea que el día de San Valentín sea para ti, para tu bae (Before Anyone Else) o para jugar, Savage X tiene algo para cada estado de ánimo”, es el lema de esta nueva campaña en la que no faltan sus diseños con encajes y transparencias.

Y cómo no, una puesta en escena que, con antifaces, guantes de latex o joyería de la que brilla realzan ese carácter pasional propio de este día de los enamorados. Está claro que Savage x Fenty se ha convertido en una autoridad en lo que a prendas íntimas femeninas se refiere.

Bien lo sabe Dua Lipa que hace unos días lucía espectacular con uno de sus diseños, uno de esos que vienen a remarcar que mostrar el tanga es una tendencia que no pasa de moda ni está reñida con la elegancia.

Una colección muy aplaudida

En cuanto a la nueva campaña de Rihanna, ya ha recibido un montón de halagos. “¿Por qué enviar chocolates cuando puedes enviar Savage? 🔥🔥🔥”, preguntaba el diseñador Adam Selman que el año pasado colaboró con la de Barbados para crear unas piezas exclusivas para esta misma fecha de San Valentín.

Otras cantantes también han alzado la voz. “Justo en el maldito momento hermana”, comentaba Lizzo. “Puedo hacer uno de estos para ti”, añadía Erykah Badu al ver el vídeo de la campaña. “Mom😍♥️”, compartía Malu Trevejo. Está claro que entre las cantantes causa furor.

Además, no olvidemos que las colecciones de Rihanna intentan ser inclusivas y dar cobertura a todo tipo de mujer por lo que esta colección llega también en tallas grandes.