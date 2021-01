Selena Gomez se pasa al español en su nueva canción: ‘De una Vez’

¡Año nuevo, vida nueva! Al menos eso es lo que ha tenido que pensar Selena Gomez quien, por primera vez en su carrera, se atreve a interpretar un tema completo en español. La estrella pop se tirado de lleno en la piscina con el lanzamiento de su nuevo single: De una vez.

La estadounidense ha sorprendido a sus fans horas antes de lanzar la canción. La joven ha compartido la portada del single, donde la vemos guapísima sentada en una sala de estar con los pues encima del sofá.

Mirando a la cámara, con el pelo suelto con rosas y un vestido blanco con motivos florales, la estrella pop ha querido contentar a todos sus fans latinos lanzando esta canción que podría marcar el inicio de una nueva era musical.

Portada de 'De una vez' de Selena Gomez / Universal Music

Recordamos que la última vez que escuchamos cantar a Sel un tema en castellano fue con TakI Taki. Eso sí, la joven solo se atrevió con una pequeña parte del estribillo: “Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé”.

Ahora, la ex chica Disney da un paso más y se anima a cantar un tema completo en español. De este modo, Selena Gomez abraza sus orígenes mexicanos y reivindica la música latina.

De una vez llega justo un año después del lanzamiento de su tercer álbum de estudio en solitario: Rare. El disco, con el que consiguió su primer número 1 en Billboard gracias al tema Lose You To Love Me, fue lanzado el 14 de enero de 2020.