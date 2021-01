George R.R. Martin, emocionado con la nueva entrega de ‘El despertar del leviatán’

“Hacía tiempo que no leía una space opera tan buena”, asegura George R.R. Martin. Se refiere a la obra de James S. A. Corey, pseudónimo tras el que se esconden el autor de ciencia ficción y fantasía Daniel Abraham y Ty Franck, asistente personal del propio George R. R. Martin durante el desarrollo de la adaptación televisiva de Juego de tronos, la serie que se inspiró en su saga Canción de hielo y fuego.

No ha dudado en mostrar su apoyo a esta obra que desde que se publicó El despertar del Leviatán no ha hecho más que cosechar éxitos. Dio lugar a The Expanse, una serie de Syfy de cinco temporadas que, desde la cuarta, se ofrece como serie original de Amazon Prime Video.

La saga literaria se ha vendido a más de 20 países y ha conquistado tano a público como crítica. Se ha convertido en un imprescindible del género de ciencia ficción, con dos millones y medio de lectores y el Premio Hugo 2020 a la mejor saga.

Nueva entrega

Ya está a la venta la nueva entrega, Las cenizas de Babilonia que nos sitúa en un mundo en el que Armada Libre ha devastado la Tierra y comenzado una campaña de violencia por todos los planetas exteriores. Las naves coloniales que se dirigen hacia los miles de nuevos mundos al otro lado de las puertas anulares alienígenas son presa fácil. James Holden y su tripulación conocen mejor que nadie los puntos fuertes y débiles de esa nueva potencia.

Los últimos vestigios acorralados de los antiguos poderes políticos se ven sobrepasados en número y en potencia de fuego, por lo que deciden enviar a la Rocinante en una misión desesperada al corazón de la red de puertas. Pero las nuevas alianzas han nacido tan fallidas como las anteriores, y la lucha por el poder acaba de comenzar.