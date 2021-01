Amanda Gorman, la poetisa de 22 años que emocionó al Capitolio

Llegó el día. Donald Trump salió de la Casa Blanca y Joe Biden comienza una nueva etapa en un Estados Unidos convulso y dividido en el que la democracia se ha puesto en jaque y el Capitolio ha sido asaltado.

En la inauguración de Biden, se demostró que hay ganas de apostar por otra forma de hacer las cosas y fueron muchos los que se unieron a la causa. Lady Gaga y Jennifer Lopez estuvieron espectaculares, pero no fueron las únicas mujeres protagonistas del evento, al margen de Kamala Harris.

Hubo otra mujer que impactó a todos con sus palabras y es que ha hecho de ellas su mejor baza. Amanda Gorman, tiene solo 22 años y se ha convertido en la poetisa más joven en participar en una inauguración presidencial. Y es que lo suyo es ir batiendo records.

En 2017 se convirtió en la primera poetisa joven en ser premiada a nivel nacional. La mujer de Joe Biden fue la que se empeñó en que estuviera en esta ceremonia y está claro que era una buena idea porque un día después todo el mundo habla de ella.

Historia de una poetisa

Nació en Los Ángeles en 1998 y aprendió el valor de la educación gracias a su madre, una mujer soltera que ejercía de maestra. Estudió sociología en Harvard y las palabras siempre han sido la mejor arma en sus luchas. Tanto ella como su hermana gemela son grandes activistas que defienden el feminismo, el antirracismo, la lucha contra el cambio climático o la desigualdad o la defensa de la democracia.

En 2015, cuando tenía 19 años, publicó su primer libro, The One for Whom Food Is Not Enough y tiene previsto lanzar otro ilustrado a finales de este año, Change Sings. Vista la repercusión que está teniendo, será un best seller.

Además, tiene algo que la une con Joe Biden y es que cuando era una niña era tartamuda. Un obstáculo que la hizo aprender a superarse y esforzarse. Participó en la inauguración con The Hill We Climb (La colina que subimos) que en seguida se hizo viral en redes.

Un poema con mensaje

Empezó a escribirlo nada más recibir la llamada que le ofrecía esta posibilidad y lo terminó el pasado 6 de enero tras ver el ataque al Capitolio. Cuando recibió el encargo sintió “emoción, alegría, honor y humildad y también, al mismo tiempo, terror”, aseguró en una entrevista con la BBC.

Leyó a Winston Churchill para ayudar a comprender la retórica del poder. A Walt Whitman para inspirarse y al activista abolicionista Frederick Douglas para hablar del país con el que sueña.

Asegura que quería usar sus palabras para ser un punto de unidad y colaboración, algo que ha faltado en su país en los últimos tiempos.

FRAGMENTO DEL POEMA DE AMANDA GORMAN Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de unirla, destruiría nuestro país si eso significaba retrasar la democracia, y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito. Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada. En esta verdad, en esta fe, confiamos. Porque mientras tengamos nuestros ojos en el futuro, la historia tiene sus ojos puestos en nosotros.

“Siempre hay luz si tan solo somos lo suficientemente valientes para verla. Si tan solo fuéramos suficientemente valientes para serla”, acabó diciendo para cerrar su intervención.

Apareció vestida con un impactante abrigo amarillo, eludiendo cualquier tipo de superstición, y una diadema roja que destacó sobre el gris de la ciudad.