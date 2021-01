A lo largo de su trayectoria, Queen supieron cómo crear grandísimos himnos que, a día de hoy, aún resuenan en cualquier evento multitudinario. Durante una larga época, Freddie Mercury convertía en oro todo lo que tocaba, y todos coreamos We are the champions o We will rock you cuando suenan, ya adoptados por varias generaciones como canciones universales que inyectan energía desde sus primeros acordes.

Pero hay uno de estos himnos realmente especial, con el que el cuarteto más intensamente interactuaba con el público en todas y cada una de sus interpretaciones en directo. Se trata de Radio Ga Ga, y si la reproducimos, rápidamente imaginaremos a los británicos con esos dos golpes de percusión seguidos de dos aplausos después de cada frase. El tema se publicó como single en enero de 1984, como adelanto de su disco The Works, que saldría a la venta un mes más tarde.

No fue Freddie Mercury el que estuvo detrás de la autoría de este tema, sino Roger Taylor. Aunque el vocalista y Brian May aparecen en la mayoría de los créditos, el batería del grupo compuso algunas de las canciones más celebradas, como A kind of magic o Innuendo. Las críticas en un primer momento no fueron todo lo favorables que esperaban, pero la revista Rolling Stone llegó a calificar a Radio Ga Ga como una "joya instantánea".

Los Buggles ya habían popularizado al inicio de la década su Video killed the radio star, y es que el boom de la televisión estaba arrasando en todos los hogares, dejando en un segundo plano a la radio. "Radio, alguien todavía te ama", dice el final de los coros del tema de Taylor, nostálgico con la generalizada idea de que el medio de comunicación tenía los días contados a mediados de los 80.

‘Radio Ga Ga’, la crítica a la imagen sobre la música de Queen que cumple 37 años

La idea de crear una canción que funcionara como homenaje a la radio apareció un domingo por la tarde, mientras Taylor jugaba con su hijo. Era un momento en el que el desgaste del grupo era manifiesto, y sus integrantes trataban de centrarse en sus proyectos en solitario. El pequeño del batería estaba aprendiendo a hablar, y una de las primeras frases que pronunció fue "radio ca-ca". A partir de ahí, y teniendo en cuenta que en español no sonaba del todo bien, cambió la frase por la que hoy todos conocemos.

Desde ese momento, equipado con una caja de ritmos, se puso a trabajar en la canción, una auténtica oda a las ondas, como considera la Academia Española de la Radio. A su juicio, la letra del tema es "íntegramente una oda a la radio como nunca antes se había hecho y significa, en sí misma, todo un homenaje a este medio de comunicación". Además, destacaron que, ya al principio de la misma, hace alusión al acontecimiento radiofónico "más conocido de todos los tiempos, como fue la emisión del radiodrama de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, que causó el pánico en los Estados Unidos en 1938.

Portada del disco 'The Works' de Queen (1984). / Imagen promocional

Una de las grandes bazas de Radio Ga Ga era que combinaba a la perfección los elementos de los 70 y de los 80. Así lo llegó a considerar Fred Mendel, uno de los teclistas que más trabajó con Queen. Fue el artífice de ese solo en el que simulaba la guitarra en I want to break free y también se encargó de los sintetizadores y otros arreglos en la nueva canción de Roger Taylor.

En esa época, la cultura del videoclip estaba incubándose hasta que llegó a su máxima expresión. MTV había empezado sus transmisiones precisamente en 1981, y a partir de ese momento los artistas y grupos musicales lo daban todo para crear los vídeos más atractivos de la época. Ese precisamente fue el eje de la letra que escribió Taylor para la canción, la que de paso realiza un homenaje a la radio. "Hoy parece que el video, el lado visual del rock, se ha vuelto más importante que la música en sí. Quiero decir, se supone que la música es una experiencia para los oídos más que para los ojos", aseguró el baterista a la revista Modern Drummer.