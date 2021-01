La foto en bikini de Dua Lipa que ha indignado a sus fans

Dua Lipa se ha convertido en una de las mayores promesas del pop a nivel internacional. Por ello reúne casi 60 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Pero esto también abre un camino fácil para recibir la opinión de cualquier usuario que se pasee por las redes sociales.

Sin ir más lejos, hace poco tuvo que desmentir los rumores de embarazo que se difundieron como la espuma y que muchos llegaron a creer. No es de extrañar, por tanto, que haya decidido dejar sus redes en manos de profesionales.

Aquí reside el gran debate: al ser una estrella internacional, ¿debe tener precaución con lo que publica/comparte o tiene derecho a vivir como cualquier persona lo haría? Esta pregunta está relacionada con una de sus últimas publicaciones.

En ella, Dua recopila diversas imágenes y vídeos de su último viaje a Tulum, México. Sus amigas y su chico vivieron con ella el comienzo del 2021, y hemos de decir que no todos han tenido la misma suerte. La primera de estas fotos está protagonizada por la propia artista, que posa en bikini desde su hamaca con un moreno espectacular.

Y... ¡pum! La indignación estalló. "Wow, no sabía que la pandemia había terminado", "te amo pero, ¿no hay una pandemia?", "Deja de viajar, chica. No te puedo defender más" y "Chica, deja de subir tus fotos de las vacaciones. Te estás enterrando viva" son algunos de los mensajes que podemos leer.

En cuanto a lo musical, la británica anunció hace unos días que pronto llegará lo que parece la Cara B de Future Nostalgia. Y si este es el caso, escucharemos la colaboración que tiene preparada junto a Normani Kordei: If IT Ain't Me. Eso sí, de momento no hay confirmación oficial al respecto.

Y tú, ¿qué opinas de las imágenes que Dua ha compartido en sus redes sociales?