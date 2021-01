Por norma general, estas cosas se ven venir y cuando llegan todo es una cuestión de formalidad; dejar que presenten el material del que ya sabemos todo y que nos digan qué día exactamente podemos empezar a comprarlo.

¿Qué ha pasado esta vez? Hasta la gente de Sony Alpha Rumors (que va siempre dos pasos por delante del resto del mundo) se han tirado las manos a la cabeza con el ‘teaser’ que ha lanzado Sony para citarnos a todos el próximo 26 de Enero.

Con la frase “The One Never Seen” (La nunca vista -suponiendo que hablan de una cámara en femenino-), Sony confirma un evento para presentar un nuevo integrante de su familia Alpha.

Sony presentará su mejor cámara este mes.

Los rumores confirmaban ya a finales del año pasado que la sucesora de la A7iii (supuestamente A7iv) no vería la luz hasta el tercer trimestre de 2021, por lo que sólo queda una cámara de formato completo por presentar y pertenecería a la serie A9, la linea fotográfica profesional de Sony.

Al parecer, esta nueva A9iii (o A9s si tuviera enfoque en el video, el nombre está por ver todavía), estrenaría un sensor de 50 megapixeles y sería la primera cámara de Sony en ofrecer grabación de video en 8k, llegando al mercado como competencia directa de la reciente Canon R5.

Los rumores ya anticipaban este movimiento de Sony, pero se veía mucho más lejos de lo que está.

Con un sensor de 50MP raro sería que la cámara tuviera como target a los creadores de contenido en video, sobretodo sabiendo que Sony lanzó hace contados meses su A7s3, vanagloriándose de su sensor de 12MP y actualizó su línea de Cine con la FX6 (que es una A7s3 en un cuerpo de cámara de cine).

Dicho esto; siguen siendo 50 megapíxeles y estrenar la grabación de video en 8K -lo que posiblemente asegure también la grabación de video en 4K a 120 frames por segundo- nos asegura una etiqueta de 5.000 dólares sin pillarnos los dedos (más cerca de los 6000 euros para España).

Estaremos atentos al anuncio y os contaremos con detalle. Si bien no será un objetivo de compra para la gran mayoría de fotógrafos, será un buen punto de partida para imaginar como será la próxima A7iv, que sí se convertirá en superventas para Sony.