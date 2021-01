La foto de Natalia Sánchez dando el pecho en urgencias con la que muchas mamás se identificarán

Natalia Sánchez nos ha acostumbrado en sus redes sociales a mostrarnos su faceta como mamá. La bonita: la de las risas, las anécdotas, las primeras veces de sus dos hijos... Y la menos bonita: la de los nervios, las dudas y los accidentes.

Y eso fue lo que llevó a la actriz que dió vida a Teté en Los Serrano hasta urgencias con su pequeño Neo. En su perfil oficial de Instagram ha publicado una foto dando el pecho a su bebé en una sala de espera de urgencias y nos ha contado todo lo que vivió el domingo.

"Mañana de urgencias... Ayer este chiquitín se pilló el dedo con una puerta...en realidad fue su hermana quien, mientras él curioseaba con los deditos en la ranura de las bisagras, creyó que era el mejor momento para cerrar la puerta...🤦‍♀️Yo me estaba duchando, y Marc les había apartado la vista para colocar unos pañales durante 3 segundos(tiempo suficiente para que todo se pusiera patas arriba!🤷‍♀️). Oí los gritos y llantos y salí de la ducha empapada, con el pelo chorreando y lleno de champú... En medio del caos, llantos(de ambos), sangre, etc y todavía sin vestirme (ni secarme, ni aclararme), le di ibuprofeno, le puse una bolsa de guisantes congelados y a urgencias...Allí hicieron una radiografía y, afortunadamente, todo estaba donde tenía que estar!" empezaba escribiendo Natalia Sánchez.

La actriz madrileña terminaba su relato con buenas noticias y con un mensaje de ánimo para aquellas familias que sufren procesos médicos más duros que el que la llevó al hospital: "Aunque solo hay que esperar que el dedo recupere su forma habitual y que se cure la herida, desde que estuve en el hospital, no he podido parar de pensar en lo mucho que se sufre cuando un peque lo pasa mal... esto fue un pequeño accidente pero me hubiera cambiado por él cada vez que se quejaba de dolor o se tocaba el dedito.. son tan frágiles y tan "fuertes" a la vez... He pensado mucho en las familias a las que les toca pasar por procesos complicados y os quería enviar un abrazo gigante...Lo estáis haciendo genial y un día todo pasará y cada esfuerzo habrá merecido la pena...A todos los familiares y personas que hacéis malabares para llenar de color la vida de esos "pequeños" luchadores, os merecéis todo lo bonito de este mundo...❤️🙏Os deseo lo mejor, a vosotr@s y a vuestros peques..🙏❤️ Un beso gigante y ¡Feliz Domingo!".

Un mensaje y una situación con la que se sentirán identificados miles de mamás (y papás) a los que una enfermedad o un accidente de sus hijos les deja con el alma en vilo. Así se lo han hecho saber algunxs de sus seguidorxs en las redes sociales.

Elena Furiase: Ay por dios, como te entiendo.. que situaciones más difíciles! Ánimo! Y que se le cure su dedito pronto!

Lidia San José: Menos mal que está bien, me asusté al empezar a leer. Tienes toda la razón. Hay familias que pasan por procesos muy duros y con una tremenda valentía

Carolina Ferrer: Buf pobrecito! Mucho ánimo, muchos mimos y mucha teta❤️