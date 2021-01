Joaquín Sabina habla de amor con Pepe Viyuela: “A mí me ha gustado siempre mucho el amor fou”

El programa de Dani Rovira en La1 ya se ha estrenado y entre las sorpresas que encierra está Pepe Viyuela entrevistando a personajes como Joaquín Sabina que no suele ser un asiduo a la televisión. El cómico y actor ha ido a su casa para hablar de un tema que siempre da mucho juego: El amor.

“Ningún filósofo, ningún sociólogo, ni siquiera ningún poeta ha conseguido desenredar qué es esa palabra, el amor”, aseguraba el cantautor. Pero no dudaba en explicar lo que significa para él: “Par mí es un invento maravilloso del ser humano. Fíjate que los animales tienen sexo y se reproducen, pero no tienen amor ni erotismo, eso es un invento del hombre”.

Como todas las cosas, el amor tiene una cara y una cruz y Sabina tiene claro cuál es una y cuál la otra. “Lo mejor es verte en los ojos de otro o de otra, no como en el espejo, que te ves como eres, en los ojos de la enamorada te ves mejorado”, explicaba sobre la parte buena. “Lo peor es todo lo que conlleva el exceso de posesión, empezando por los celos malsanos y acabando por las 42 muertes que llevamos este maldito año”, añadía sobre la otra cara.

Amor en la música

Si hiciéramos un análisis de las temáticas de las canciones llegaríamos a la conclusión de que un alto porcentaje tiene que ver con el amor.

“Como las canciones y todas las formas de arte son hermosísimas mentiras, se hacen para corregir la realidad que es más gris, más zafia, menos bella, y las canciones acompañan mucho porque ponen un hombro donde llorar. Las canciones de desamor son más hermosas que las de amor. No hay tantas canciones de amor y hay miles de desamor porque son, por una parte, un consuelo y por otra, una venganza”, confesaba Sabina sobre esta temática universal.

Él tiene muchas, de esas que más de uno ha utilizado para sus conquistas. "Yo he hecho mis canciones para conseguir chicas yo, no para que las consiga el que está en la cuarta fila a través de mí, que me ha costado mi trabajo", bromeaba.

Hombre casado

En junio de 2020, nos enterábamos de que Sabina había decidido casarse con Jimena Coronado tras 20 años de relación. "Yo ya no tengo edad para decirlo, pero a mí me ha gustado siempre mucho el amor fou, el amor loco que echa llamas y que puede durar un instante o tres años. No mucho más de diez años", explicaba contradiciendo su realidad.

Jimena se ha convertido en una imprescindible en su vida y su carrera. “Llevo con Jimena 30 años, ha estado conmigo en las buenas y las malas. De gira, si no viene ella, no voy. Antes era al revés, sexo, drogas y rock&roll, y no hay que llevar a la novia, pero ahora si no viene, no voy”, admitía.

Diversidad en el amor

En cuanto a amar a dos personas a la vez, lo tiene claro: “Machín tenía razón, ‘cómo se puede amar a dos personas a la vez y no estar loco…’. Yo creo que sí, pero lo que no se debe, como ha sido tradición en España en otras épocas es tener dos familias. Se puede tener un amante y vivir con una cierta dignidad las dos cosas, pero dos familias es un disparate, te vuelves locos. Pero sí he tenido simultaneidades, es agotador”.

Si no ve del todo mal convivir con una amante, si hablamos de una tendencia cada vez más en auge, como es el poliamor, no lo tiene tan claro: “No tengo nada en contra del poliamor pero no me apunto, entre otras cosas, porque ya no tengo edad”.

Hablar de edad en el amor... con usted no lo compramos, maestro.