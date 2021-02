Fani reacciona mal ante la revelación de 'La isla de las tentaciones 3': el regreso de Rubén al programa

Había muchos rumores al respecto y anoche Telecinco lo confirmó: Rubén Sánchez será el nuevo tentador VIP de La isla de la tentaciones 3. El veterano del formato volverá al reality para pasar unos días en Villa Montaña dos ediciones después de haber conquistado a Fani y ser uno de los causantes del grito viral de 'Estefaníaaa' que Christofer, la entonces pareja de la participante, lanzó al viento y que recorrió después cada rincón de España.

Así, Rubén, que recordemos que dejó plantada a Estefanía Carbajo en la última hoguera de La isla de las tentaciones 1 cuando la que hasta entonces era pareja de Christofer decidió abandonar el reality de su brazo, se unirá a 'el Lobo', Simón y los demás tentadores en la gala que Telecinco emitirá este jueves y este hecho no parece haberle hecho ninguna gracia a la que durante un mes fue su pareja en la isla.

Cuando la noticia se hizo oficial Fani se encontraba en el plató de El debate de las tentaciones y no dudó en mostrar públicamente su desagrado. "Él puede hacer lo que le de la gana, evidentemente, pero a mí me parece muy hipócrita por su parte porque él a mí me dejó en la última hoguera que no podía estar con una chica que había sido infiel, y con él. ¿Para qué vuelves entonces?", le reprochó Estefanía desde la televisión.

Pero la actual pareja de Christofer no se quedó ahí. Fani continuó cargando contra la decisión de Rubén de volver a participar en el programa de Mediaset y aseguró que Rubén la había dejado en el último programa de su edición "para ponerse medallitas". "Él aprovechó un momento en el que yo estaba muy débil", sostuvo la influencer después de que otro de los colaboradores se posicionase a favor del nuevo conquistador VIP.

Fani reacciona mal ante la revelación de 'La isla de las tentaciones 3': el regreso de Rubén

Fani le reprochó en directo a Rubén que este no le dijese en la hoguera final que no quería estar con ella y se escudase en su comportamiento en la villa. "Que no se tire un mes conmigo aprovechando que yo estoy mal con mi novio", indicó Estefanía, que no dudó en discutir con los presentes en el debate que calificaron al extentador de "fenómeno".

"Nadie sabe lo que yo viví"

Fani, que tras recibir la noticia en el plató se quedó con el rostro serio durante un buen rato, fue acusada de estar celosa de que Rubén vuelva al programa, pero ella quiso dejar clara su postura. "Nadie sabe lo que yo viví, lo duro que fue para mí. Cómo todo un país estaba machacándome mientras a él le ponían de héroe", explicó Estefanía.

Además, la exconcursante también quiso recalcar que su novio, que ahora se encuentra en el hospital tras haber tenido que someterse a una operación, también sufrió mucho entonces a causa de sus actos en la isla y "también por culpa de Rubén". "Rubén entró aprovechando que yo estaba débil a conquistarme", añadió.

"Te he visto emocionalmente afectada"

Tras echar parte de la culpa de su ruptura temporal con Christofer, Fani se llegó a enzarzar en una fuerte discusión con Tom Brusse, otro de los infieles La isla de las tentaciones. Brusse engañó en la última edición del formato a Melissa y Estefanía cargó contra él acusándole de no haber sido sincero con su expareja y de no haberle pedido perdón nunca después de que este le dijese que la culpa de la infidelidad era toda suya, no de Rubén.

La situación se tensó tanto en el plató que la propia Sandra Barneda, conductora también de esta parte del formato, tuvo que intervenir para preguntarle a Fani si ella estaba preparada emocionalmente para que allí se hablase mucho de Rubén en los próximos programas. "Te he visto emocionalmente afectada", dijo Barneda, a lo que la exconcursante respondió que sí, pero que lo había pasado muy mal con este tema.

Además, Estefanía insistió en dejar claro que ella ya no siente nada por Rubén, que el actual tentador ya no le provoca ningún sentimiento después de que Kiko Matamoros asegurase que ella le había llegado a decir al exfutbolista del Levante que tenían algo pendiente. "Eso es mentira", concluyó Fani.