Elena Tablada denuncia la terrible muerte de su abuela por culpa de la pandemia: “No me lo voy a perdonar”

Elena Tablada recordaba hace dos meses la terrible pérdida de su abuela fallecida por coronavirus. La celebrity y diseñadora dejaba en sus redes sociales un mensaje de profundo dolor que hoy se ha visto completado por otro de rabia e impotencia por las circunstancias en las que se produjo.

Según la celebrity y diseñadora de joyas, el fallecimiento de su abuela va a ser algo que "no me lo voy a perdonar" por cómo se produjo. Según ha desvelado en sus stories de Instagram, su familiar acudió al hospital por una radiografía pero se quedó ingresada al mostrar síntomas del virus. Pese a que su carga vírica "era mínima" querían controlar el oxígeno de su sangre.

"A mi madre y a mi tía les dijeron que la habitación estaba muy lejos y que si hubiese estado más cerca del pasillo si habrían podido entrar. En los días previos a su muerte, fue imposible contactar con ella, ni siquiera por teléfono. La señorita no me transfería a la habitación, me decía que si mi abuela no me cogía el teléfono no me podía ayudar" explica Elena Tablada.

Una angustia familiar que se resolvió al día siguiente: "Ese día pude hablar con ella, la pobre me dijo: ‘Yo estoy divina, lo que no sé es por que estoy aquí solita’. Se me rompió el corazón porque es una persona que no ha estado nunca sola y murió sola en un cuarto. Me pareció contradictorio, porque no me dejaron verla cuando estaba viva pero sí la mañana que falleció. ¿Cuando se muere ella se muere el coronavirus con ella?" escribió la madrileña.

La siguiente descripción puede herir algunas sensibilidades. "Ver a mi abuela fallecida en su cama, sin una vía, sin suero, y descubrir en el informe médico que murió por falta de oxígeno sangre y no por otra cosa nunca me lo voy a perdonar. nadie fue a vigilarla en toda la noche, porque para una persona se muera por falta de oxígeno en la sangre tiene que estar cuatro horas sin atención. Se lo avisé al médico, que la supervisasen porque ella se lo quitaba. Seguramente ese fuese su día, y gracias a dios no sufrió, pero lo quería compartir" escribió Elena Tablada recordando a Elena Moure.

Una historia desgarradora que ayuda a comprender aún más su último mensaje de homenaje a su abuela tristemente fallecida: "60 dias sin parte de mi alma, de lágrimas diarias, con este vacío asfixiante, extrañándote y necesitándote. Ojalá entre todo lo que me enseñaste me hubieses enseñado también a vivir sin ti. Te amo y te necesito".