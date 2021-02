Rubén vuelve a 'La isla de las tentaciones': ¿qué ha sido de él tras dejar plantada a Fani?

La isla de las tentaciones 3 recibe a un nuevo soltero en el programa que Telecinco emite este jueves. Todos los rumores apuntaban a él y el formato decidió confirmarlo el pasado lunes en el Dabe de las tentaciones: Rubén Sánchez, el soltero que conquistó a Fani Carbajo en la primera edición del reality, se unirá esta noche a el Lobo, Simone y los demás tentadores para tratar de conquistar el corazón de Lola, Marina, Lara, Claudia o Lucía.

Rubén llega al programa cargado de energía y dispuesto a darlo todo y por supuesto, tal y como él mismo indicó en el Telecinco a través de un video grabado en las inmediaciones de Villa Montaña, con toda la intención de "liarla muy parda".

Pero, ¿qué ha estado haciendo Rubén desde que abandonó la isla?

En LOS40 hemos querido tirar un poco del hilo y ver cuáles han sido los quehaceres en los que el tentador VIP de la tercera edición del reality más exitoso de Mediaset ha estado ocupado desde que en el verano de 2019 le robase el corazón a Fani en República Dominicana para después, dejarla plantada en la hoguera final alegando que él no podía mantener una relación con una mujer que le había sido infiel a su pareja en televisión.

Además de seguir con su labor empresarial y hacer sus pinitos como influencer (acumula solo en Instagram 168 mil seguidores), Rubén, quien ha tenido que salir en varias ocasiones a desmentir que ejerza de gigoló, ha seguido vinculado todo este tiempo al universo Mediaset. En concreto el exfutbolista ha estado vinculado a Cuatro gracias al programa Mujeres, Hombres y Viceversa, justo el lugar en el que empezó en televisión hace ya unos siete años.

Rubén fue seleccionado por el equipo del programa que por entonces conducía Toñi Moreno hace aproximadamente un año, en febrero de 2020. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de coronavirus en Mediaset se vieron obligados a cancelar las grabaciones del programa y a su vuelta, a Cuatro, presentó una nueva generación de tronistas entre la que ya no se encontraba el nuevo tentador VIP de la isla.

Además, durante la emisión de la edición protagonizada por Mayka, Pablo, Tom, Melissa, Marta, Lester, Melodie y Cristian, Rubén acudió en varias ocasiones al plató del debate del programa para dar su opinión sobre lo que estaba sucediendo entonces en las villas.

Mantiene una mala relación con Fani

Duante su paso por los paltós de Telecinco el pasado mes de octubre la audiencia pudo descubrir que aunque había llovido bastante desde que Rubén y Fani mantuvieron una relación fugaz que no traspasó las fronteras de República Dominicana, el rencor entre ellos no había hecho más que crecer.

Ambos se reencontraron por primera vez desde su salida en el plató del Debate de las tentaciones y allí, donde coincidieron varias semanas, se enzarzaron en discusiones varias recordando cómo había sido su relación y mantuvieron durante todo el programa opiniones totalmente diferentes sobre la actuación de Mayka, la participante que acudió en pareja y le fue infiel con Oscar.

Pero el desencuentro entre ambos no quedó ahí. Fani, que tras su salida de la isla volvió con su anterior pareja, Christofer, es también en esta edición colaboradora del debate, y al enterarse de que Rubén será el nuevo tentador de la edición, no dudó en lanzarle reproches. Según ella el exfutbolsita es un "hipócrita" al volver a participar en el formato, pues si tal y como le dijo no está dispuesto a mantener una relación con ninguna chica que haya sido infiel, ¿por qué vuelva a entrar en una isla llena de mujeres con pareja para encontrar el amor?

La respuesta habrá que encontrarla viendo a Rubén en acción.