Amanda Gorman emociona con su poema sobre los héroes de la pandemia en la Super Bowl de 2021

La joven poeta de 22 años, Amanda Gorman, lo ha vuelto a hacer. Con un bello poema ha conseguido emocionar a miles de personas en la Super Bowl 2021, algo de lo que ya demostró que era capaz en el acto de inauguración de Joe Biden. Convirtiéndose así en la primera poeta en aparecer en una Super Bowl, de hecho, en participar en el evento televisivo más seguido del año.

Su lectura, aunque tuvo lugar de forma virtual, consiguió llegar a los corazones de los estadounidenses (y del mundo entero). El texto que hizo de prólogo al acontecimiento deportivo se titula El coro de los capitanes y dice así:

"Hoy honramos a nuestros tres capitanes, por sus acciones e impacto en un tiempo de incertidumbre y necesidad. Han tomado la iniciativa, superando todas las expectativas y limitaciones, elevando sus comunidades y a sus vecinos como líderes, sanadores y educadores [...]”.

"Les celebramos por actuar con coraje y compasión, por hacer lo que es correcto y justo. Porque mientras nosotros les honramos hoy, son ellos quienes nos honran cada día”, continuaban sus palabras".

El objetivo: rendir homenaje a los héroes de esta pandemia. Un emotivo acto que se sumó a la actuación anterior al juego de Miley Cyrus.

Un profesor (Trimaine Davis), una enfermera (Suzie Dorner) y un veterano de la Marina (James Martin) fueron los elegidos para representar a estas profesionales que serían aplaudidas. Además de encargarse de tirar a moneda que elegía qué equipo, si el Kansas City Chiefs o Tampa Bay Buccaneers, tenía la primera posesión.

Sus recientes logros

Fue la mujer de Biden quien se empeñó en llevar a Gorman al evento donde este era el protagonista y desde entonces su popularidad no ha hecho más que crecer como la espuma. Esta aparición pública fue un gran escaparate para su talento que desembocó en tres brillantes logros: la preventa de su nuevo libro, The Hill We Climb, se disparó, su unión a la prestigiosa agencia de modelos IMG y ser la portada del Times entrevistada por Michelle Obama. A parte, por supuesto, de abrirle la puerta a la poeta para estar en la Super Bowl de este año.