Pink se estrena en TikTok presumiendo del talento de su hija

Pink ha demostrado en más de una ocasión que es toda una madraza y desde su nacimiento en 2011, su hija Willow le ha acompañado a multitud de eventos de lo más reseñables, como los Premios Grammy, nada más y nada menos. Una estampa familiar a la que unos años más tarde se uniría el pequeño de la familia, Jameson Moon Hart.

Ha sido ahora y después de más de un debate sobre la exposición de sus hijos en las redes sociales en el pasado, cuando la cantante de What About Us ha decidido abrirse su propia cuenta en TikTok. Un estreno que ha aprovechado para echarse a un lado cediéndole todo el protagonismo a Willow, de cuyo talento no ha podido presumir más.

Un vídeo de apenas unos segundos en el que no cabe duda de que la pequeña de 9 años, con una imagen visiblemente más mayor, ha heredado el talento musical de su madre con una interpretación tan casera como aplaudida de un Cover Me In Sunshine que parece de lo más improvisado. "Cover me in sunshine/ Shower me in good times/ Tell me that the world's been spinning/ Since the beginning and everything will be all right/ Just cover me in sunshine", canta Willow antes de que su madre aparezca en escena dispuesta a celebrar su performance rebosante de orgullo.

La hija de Pink, toda una promesa del pop

Todo apunta que con Willow nació una nueva artista y que la pequeña podría seguir los pasos de su madre y convertirse en toda una estrella del pop. De hecho, este clip en TikTok no ha supuesto la primera vez que la ternura ha invadido los vídeos de Pink a través de su hija, decidida a mostrar al mundo entero las capacidades vocales de su primogénita. Fue en 2018, cuando la cantante participó en la banda sonora de El Gran Showman (The Greatest Showman), protagonizada por Hugh Jackman, Zac Efron y Zendaya, y la artista compartió un vídeo interpretando A Million Dreams junto a ella, que se convirtió en la absoluta protagonista cuando tan solo tenía 7 años de edad. Un vídeo que no podría ser más tierno.

Tan solo el tiempo dirá si la hija de Pink continúa con el legado musical de su madre, aunque de lo que no cabe duda es de que tiene una buena maestra en casa.