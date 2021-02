‘La isla de las tentaciones 3’ ya tiene a su primer soltero vetado

Ya lo habíamos visto en los avances del programa, llegaba el turno de sacar el collar del veto en La isla de las tentaciones 3. Ese collar que los novixs le ponen a uno de los tentadorxs de la otra villa para frenar los acercamientos de su pareja.

Diego y Jesús decidieron que era absurdo dárselo a los pretendientes de sus chicas porque ya era demasiado tarde y no querían que ellas supieran que les estaba molestando lo que estaban viendo. Su opción es transmitir la idea de que ya les importa poco lo que pueda pasar.

Lucía empieza a pasárselo bien con Carlos y Claudia cada día se siente más cómoda con Tony. Pero no fue para ninguno de ellos, finalmente los chicos decidieron que el collar del veto, ese que impide que un tentador pueda ser elegido para la próxima cita sea Rubén.

Parando los pies a Rubén

El soltero más veterano del reality, que ya puso en jaque la relación de Fani con Christofer, entró pisando fuerte y asegurando que el color de piel de Lara, así morenito, le gustaba mucho. Ella no dudó en darle la primera cita, “para que empiece a integrarse con todos”, dijo.

Pero lo cierto es que parece haber habido cierto feeling entre ellos. La madurez que Lara echa en falta en Hugo, puede haberla encontrado en Rubén que, de momento, ha optado por no atacar a saco y abrirle los ojos a Lara respecto a lo poco feliz que es en su relación.

El caso es que los chicos decidieron darle el collar a Rubén después de ver lo mal que lo había pasado Hugo en la hoguera que, una vez más, se deshizo en lágrimas reconociendo lo muy enamorado que está de su chica.

Ahora habrá que comprobar si no es demasiado tarde porque Lara está bastante quemada con él. De momento, no podrá darle su cita a Rubén, el chico que parece haber despertado su interés.

Lo que todavía no sabemos es a quién les darán el collar las chicas. Todavía no hemos podido ver cuál ha sido su elección. ¿Será Stefany que se reparte entre Jesús y Manuel? ¿Fiama que no deja de morrearse con Manuel? ¿O tal vez opten por Carla para pararle los pies a Diego?