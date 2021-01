Adele y 21, el disco que cambió su vida para siempre hace 10 años

Adele ha celebrado en sus redes sociales el momento exacto en el que su vida cambió para siempre hace ahora exactamente 10 años. Un 24 de enero de 2011 veía la luz en toda Europa 21, el segundo álbum de estudio de la solista, que recogía el éxito de su anterior elepé, 19, pero que la catapultó al status de estrella mundial convirtiéndose desde entonces en la banda sonora de millones de personas en todo el mundo.

Así lo ha recordado la británica a través de su perfil oficial en Instagram. Y tirando de su humor habitual, debe ser de lo poco que recuerda de aquella locura de año en la que se convirtió en superventas en todo el mundo.

"¿Quién lo hubiera dicho? Feliz 10º aniversario viejo amigo! Es una locura lo poco que recuerdo de cómo era y cómo me sentí hace una década. Pero gracias desde lo más profundo de mi corazón por dejarme entrar en vuestras vidas y convertirme en la banda sonora de algunos" ha escrito Adele.

No hay una canción más icónica en toda la carrera de Adele que Someone like you. Un auténtico hit a nivel mundial que vio la luz en enero de 2011 como adelanto de su disco 21. Como la propia solista británica confesó "Someone like you fue la última canción que compuse para 21 y creo que cuando la escribí me sentía miserable y sola. Es una canción que contradice lo que pasa en Rolling in the deep en la que digo que estoy muy bien sin ti, pero en esta estoy de rodillas. La relación que da lugar a todo ese disco está resumida en Someone like you".

Una historia de desamor que trascenderá los límites del tiempo y que fue solo la punta de un gigantesco iceberg en el que cada sencillo superaba al anterior: Set fire to the rain, Turning tables, Rumour has it... Y canciones como Don't you remember o I'll be waiting se coreaban a rabiar en conciertos multitudinarios.

Casi 40 millones de discos se vendieron de 21 en todo el mundo. Con estos firmes cimientos asentados, el público de Adele ya solo espera la próxima página escrita con letras de oro en la carrera musical de la británica. ¿Disfrutaremos de 31 en 2021?