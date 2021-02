Kaley Cuoco y el adiós a Big Bang Theory: Así se decidió el final de la serie

Kaley Cuoco le debe buena parte de su fama y su carrera a su papel de Penny en The Big Bang Theory. Durante 12 temporadas se convirtió en una de las sitcoms favoritas en todo el mundo y a sus intérpretes en los actores mejores pagados de la televisión. Pero todo lo que tiene un principio tiene un final y este llegó hace ahora 3 años con el último episodio de la serie.

Un momento que la actriz estadounidense sigue recordando a la perfección. Como también el momento que la dejó en shock al enterarse de que no habría una temporada 13. En una entrevista para la revista Variety, la actriz ha recordado con pelos y señales cómo fue ese momento en el que todo el reparto dejó la serie al unísono.

"Chuck Lorre nos convocó para una reunión en la que esperábamos que se anunciara que habría una temporada más. Pero no fue así. Jim dijo 'No creo que pueda continuar'. Y yo me quedé tan en shock que le dije: '¿Continuar con qué?'. Como que ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Miré a Chuck: 'Pense que íbamos a ...'". recuerda emocionada Kaley Cuoco.

Previamente todo el equipo detrás de The Big Bang Theory habían acordado que llegado ese momento, sería el final. Y así lo comunicó Chuck Lorre: "Somos todos para uno y uno para todos. Y no vamos a hacer esto sin el equipo entero. Era un acuerdo al que habíamos llegado. Empezamos todos juntos y nos iríamos todos juntos".

Y así se tomó la decisión de finalizar una de las series de mayor éxito del siglo XXI. Como la propia Kaley Cuoco reconoce "una experiencia que se da una sola vez en la vida. Hicieron que lo nerd se volviera cool y sexy y divertido. Era tonto y a la gente le encantó. Y yo amé el tiempo que pasé allí".