Aitana comparte su álbum de fotos personal de los Goya 2021: “Me he sentido tan feliz”

Aitana y los Goya 2021 siguen siendo tendencia en las redes sociales dejándonos titulares e imágenes para el recuerdo. Y no estamos hablando de los vergonzosos comentarios machistas escuchados durante la alfombra roja que deseamos que nunca más se repitan, sino de lo emocionante y bonito que fue la noche para algunas de sus estrellas.

Como para la solista que ha compartido con todos sus seguidores su álbum de fotos más personal de la ceremonia de entrega del pasado sábado por la noche. 11 fotos en los que la cantante catalana luce más espectacular que nunca y que muestran varios de los momentos álgidos de su paso por la entrega de premios.

"Gracias @antoniobanderasoficial @mariacasado78 y @academiadecine por confiar en mí. Me he sentido tan feliz..... gracias de corazón por esta oportunidad tan bonita ✨💘🙏🏼 Gracias a @mansconceptmenswear por este vestido tan maravilloso" escribía en una de las primeras publicaciones en la que mostraba la emoción y la felicidad que sentía tras su paso por el escenario.

La artista interpretó la canción Happy Days are here again que popularizó Barbra Streisand en 1963 y cuya letra hoy cobra un sentido especial. Con un vestido de gala largo azul oscuro imitando un esmoquin, la de Barcelona brilló con luz propia como ya hiciera versionando a los Beatles en LOS40 Music Awards.

"Ella es 🌟 @nathypeluso (voy a estar muy pesada subiendo fotos de la noche de ayer 🤓)" posteaba en su siguiente publicación en la que parecía conocer de toda la vida a la solista y ser dos BFF. Pese a sus mensajes tan seguidos sobre los Goya, sus seguidorxs lo agradecían enormemente como se podía leer en los comentarios.

"#Goya2021 que noche más bonita la de ayer ✨ gracias @versace por este precioso vestido y por las joyitas🌷 y a @jesusdepaula @alex_saint y @antonia_payeras por ser unos artistas 🔐" finalizaba Aitana luciendo su espectacular vestido.

Ella fue una de las grandes sensaciones de la alfombra roja apostando por Versace con un vestido midi de corte recto y estilo cut-out y unos tacones joya de plataforma blancos con detalles dorados que le añadían un toque glamuroso al estilismo y que le ayudaban con el efecto "piernas interminables". El blanco del vestido contrastaba con su larga melena negra.