¿Por qué no estará Michele Morrone en la segunda temporada de ‘Toy Boy’?

Ya lo contó nuestra compañera Paula Hergar hace unos días: Álex González se une al elenco de Toy Boy para su segunda temporada. El joven se unirá a Jesús Mosquera, María Pedraza y Cristina Castaño. Y sí, entre ellos falta un nombre: Michele Morrone.

El italiano no estará en esta nueva entrega del thriller erótico. Según ha podido conocer Formula TV, esto se debe a motivos personales del artista que no ha desvelado. "Un asunto privado ha provocado que la agenda del italiano no pueda cuadrarse con las fechas previstas por la producción de la serie", explica el medio.

Esto ha provocado un reajuste de guion por parte del equipo de Pablo Roa y Fernando Sancristóbal, lo que les ha llevado también al fichaje de González. La que sí estará será Federica Sabatini.

Pero, ¿qué ocurrirá en esta segunda temporada de Toy Boy? Nos mostrará la continuación que nos dejó el final de la primera temporada. La explosión de la discoteca Inferno y Triana al borde de la muerte son los puntos de partida.

En cuanto a Hugo, resultó inocente en el asesinato por el que le acusaban, así que ahora llega su momento de venganza. Eso sí, la desaparición de Macarena es otro de los puntos a tratar. Besigna intenta controlar a Medina y Rojas. Pero no todo queda ahí.

Los dueños de un nuevo club de striptease de lujo de Marbella también darán de qué hablar. Nos espera mucho en esta segunda temporada. Y tú, ¿estás listo/a? De momento se desconoce su fecha de estreno.

Michele Morrone, en la música

Aunque no estará en la segunda temporada de Toy Boy, sí lo estará en tus planes musicales. Y es que el italiano presentará el próximo 11 de marzo su álbum Dark Room en un concierto virtual y exclusivo.

Será a través del portal Live Now, y las entradas están a la venta desde ya por 10€. "Ha sido difícil lanzar un álbum y no tener la oportunidad de interpretarlo. La música ha sido un faro para muchas personas durante estos tiempos tan complicados y poder tener la oportunidad de interpretar por fin Dark Room con mi banda es toda una bendición. Estamos ansiosos de ofreceros este espectáculo y daros la oportunidad de usar la música como vía de escape durante un rato", explica el artista.