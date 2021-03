Exclusiva: C. Tangana tiene una colaboración con este artista latino y urbano que aún no ha salido a la luz

Después del lanzamiento de El Madrileño, C. Tangana nos ha traído a todos la energía y los ritmos que necesitábamos en estos tiempos de confusión, oscuridad y cambios. Y es que si hay algo que ha demostrado nuestro protagonista es que su música es totalmente medicinal.

Pero parece que el repertorio que Pucho nos ha ofrecido en este álbum de estudio no es el único que tiene preparado. En una entrevista con Big Soto, artista venezolano, nos ha desvelado que él es una de las voces españoles con las que le gustaría colaborar. Posteriormente, confiesa que ya lo ha hecho.

"Tenemos una colaboración no directa por medio de un productor pero que todavía no ha salido a la calle. Pero tenemos una colaboración ya. Es él, yo y otro artista. Y está bien dura. Todavía no hemos hecho un contacto él y yo. Nos seguimos en Instagram, y todo, y bien. Yo le doy like, estoy ahí pendiente, pero no hemos tenido ningún tipo de contacto", confiesa el artista a LOS40 Urban.

Podría tratarse de un tema en el que Big Soto trabaja como compositor, y que otro artista es el que pone voz junto al madrileño. O quizás sean los tres los que le den sentido a la canción. Sea como sea, y tal y como ha desvelado el intérprete de Vacile, tienen una colaboración que aún no ha salido a la luz.

De momento se desconocen más detalles al respecto, por lo que tendremos que esperar para escucharla y saber así su título y estilo musical. Lo que está claro es que C. Tangana es una caja de sorpresas, por lo que los sonidos de la canción son todo un misterio.

El Madrileño llegó a nuestras vidas el 26 de febrero para viajar al pasado y traernos el proyecto con el que Crema siempre había soñado. Y es que el propio Pucho ha desvelado que es el "disco con el que siempre había soñado". De hecho, con la llegada de esta nueva etapa también se ha despedido de C. Tangana para convertirse en El Madrileño, su nuevo seudónimo.

Parece que está más que listo para continuar expandiendo este nombre por todo el mundo, y lo nuevo que tiene preparado con Big Soto podría ser su siguiente paso.