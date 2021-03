Cardi B se convierte en la primera mujer rapera en conseguir un single con certificado diamante

Cardi B vuelve a hacer historia convirtiéndose en la primera mujer rapera en conseguir un single certificado de diamante. Lo ha hecho con Bodak Yellow, uno de los temas de su álbum debut Invasion of privacy de 2018 que fue todo un éxito. Ha sido The Recording Industry Association of America (RIAA) la que ha confirmado el número de ventas del single, siendo la cifra más de 10 millones de unidades en Estados Unidos. Fue concretamente el lunes 8 cuando adquiría esta etiqueta ‘diamante’.

La rapera aprovechaba un vídeo en Twitter para agradecer a sus fans estos desorbitados números: “Llevo todo el día ensayando, he estado muy estresada, me duele el cuerpo, bla bla bla, me dicen que tengo una reunión, y yo no quiero hablar ni de Grammy’s ni de álbum, estoy muy cansada. Y entonces, aun así, me llevan a un restaurante, y a la vuelta me encuentro con esta loca sorpresa, que vais a descubrir mañana vosotros”.

“Quería daros las gracias, porque esto sin vosotros no hubiese pasado, me ha alegrado el día y levantado los ánimos para esta loca performance. Sé que vais a estar muy felices”, dijo ella con una sonrisa en la cara.

También celebró el acontecimiento en Instagram con un vídeo muy casero de cuando empezaron a darle forma al tema y a continuación de la sorpresa de la que hablaba antes. Con un speech de su gente más querida con la que podemos ver que a Cardi se le saltan las lágrimas.

RIAA ya certifico WAP con Megan Thee Stallion como canción de rap por una artista femenina más rápido en conseguir ser cinco veces platino. La estadounidense sabe que las mujeres son unas buenas aliadas por lo que estas últimas semanas ha coqueteado con algunas colaboraciones como Lizzo, Mariah Carey y Saweetie.

Críticas recibidas

Haters gonna hate. Usuarios en Twitter, al enterarse de que Cardi B había conseguido este reconocimiento, acusaron a la artista de no dar suficiente crédito a Kodak Black, su compañero y colaborador en este tema diamante.

Por supuesto, y como la rapera nos tiene acostumbrados, respondía con el mismo carácter: “Él sí que recibió crédito con la canción, LOS DOS nos estamos haciendo ricos con la canción y lo haremos hasta morir. La canción se llama Bodak Yellow por algo. Decís las cosas más estúpidas en esta app”. Es más, el artista también celebraba en esta red social el certificado.