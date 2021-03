El tiempo pasa, y la situación actual no permite que los artistas se reencuentren con sus fans en grandes conciertos y giras, como estábamos acostumbrados. Muchos de ellos han encontrado en las plataformas de streaming y las redes sociales los mejores aliados para paliar esta situación tan complicada para los directos. Por eso, algo que hizo Elton John o que Queen ya ha anunciado, que es publicar sus mejores conciertos virtualmente, ahora también lo ha adoptado U2 como una buena medida para seguir ofreciendo contenido a sus fans.

Hace tan solo unas semanas, la banda de Bono publicaba la edición especial por el 20º aniversario de su disco All That You Can't Leave Behind, que obtuvo siete premios Grammy y en el que se puede encontrar su éxito Beautiful Day. De la misma manera, igual que tienen que recordar discos anteriores, lo mismo tienen que hacer con los conciertos que han ofrecido a lo largo de su trayectoria.

Cuatro décadas girando por todo el mundo dan para mucho, y los irlandeses han anunciado un nuevo proyecto llamado The Virtual Road. Se trata de una serie de conciertos que se emiten por primera vez en su canal oficial de Youtube. Pero atención, tan solo estarán disponibles durante las siguientes 48 horas desde su publicación.

Son cuatro conciertos memorables, cada uno de ellos celebrado en una década diferente, y por primera vez en formato digital. Así lo anunciaron en las redes sociales: "Cada espectáculo es memorable para nosotros, pero estos cuatro en particular... Es emocionante estar de gira de nuevo... Abrazar toda la maravilla de la carretera virtual".

U2 publicará cuatro conciertos en Youtube para celebrar sus 40 años en la música

U2 Go Home: Live From Slane Castle

Este será el primer show que se podrá ver en exclusiva en el canal de Youtube de la banda. Es un concierto que se celebró hace ya 20 años, concretamente el 1 de septiembre de 2001. Tiene la particularidad de que tuvo lugar en la Irlanda natal de la banda, a orillas del río Boyne. Se podrá ver el 17 de marzo.

U2: Live At Red Rocks

El segundo de los conciertos es aún más antiguo. Fue grabado en junio de 1983 y tuvo lugar durante la presentación de su álbum War, uno de los más emblemáticos del grupo. Podremos ver a los chicos de Bono con casi 40 años menos en el Anfiteatro Red Rocks en Colorado el 25 de marzo.

Popmart: Live From Mexico City

La década de los 90 está cubierta con uno de los conciertos que tuvieron lugar en Latinoamérica. Fue celebrado en el estadio mexicano Foro Sol en 1997, con un lleno absoluto, y se grabó para ser emitido posteriormente en DVD. Podremos disfrutar de él a partir del 2 de abril.

Innocence + Experience

El último de los conciertos también es el más reciente. Fue grabado directamente desde Paris en 2015 y podremos verlo el 10 de abril. Además, esta proyección online tiene una madrina de excepción: la cantante Patti Smith presentará el show e interpretará People Have The Power.