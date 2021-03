Antonio David Flores rompe su silencio y responde a la frase que más le afectó de Rocío Carrasco

Tras el tsunami que ha provocado el documental sobre Rocío Carrasco en Telecinco, con el despido de Antonio David Flores como consecuencia directa, y las palabras de Rocío Flores más tarde, el padre ha roto su silencio... en una revista como muchos esperaban.

Aunque al día siguiente de la emisión, varios periodistas intentaron hablar con él para saber su versión de los hechos, él se limitó a decir que estaba "tranquilo".

Hemos tenido que esperar hasta el miércoles, día en el que han salido a la venta las revistas del corazón, para leer sus declaraciones.

El medio que le ha dado voz ha sido Diez Minutos que aparecía con su cara en portada y el titular: "Nunca le he tocado un pelo, la voy a demandar".

Esta negativa hace referencia al pasaje que relató Rociíto sobre los malos tratos que recibió por parte de su ex: "Me tiró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa" y "me decía inútil, tonta, estás gorda", entre otros momentos desgarradores que confesó.

Sobre todo ello, el ex Guardia Civil asegura que la va a "denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo".

Esas han sido sus palabras, aunque aún queda mucho por escuchar de la hija de Rocío Jurado ya que se emitieron solo dos, de los nueve capítulos grabados.