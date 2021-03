Demi Lovato confirma las colaboraciones de su nuevo disco: Ariana Grande, Saweetie, Noah Cyrus y Sam Fischer

Demi Lovato ha comenzado una de las épocas más importantes no sólo de su carrera musical sino de su propia vida. Tras el estreno del documental Dancing with the devil en el que explica su caída a los infiernos que tuvo como resultado final la sobredosis que casi acaba con su vida, ahora le ha llegado el turno a su nuevo proyecto musical, Dancing with the devil The art of starting over, que tendrá importantes fichajes: Ariana Grande, Saweetie, Noah Cyrus y Sam Fischer.

El séptimo disco de estudio de la solista estadounidense también será un reflejo de su situación personal después de los terribles acontecimientos que hemos conocido en las últimas semanas y que han marcado su carácter y su conducta.

Poco a poco hemos ido conociendo nuevos detalles de este nuevo álbum que verá la luz el próximo 2 de abril. Durante el 2020, Demi Lovato ya estrenó canciones como Anyone o I love me con los que cerraba una era para abrir una nueva etapa musical que de momento nos ha ofrecido varias colaboraciones como Ok not to be ok (con Marshmello) o Jojo, Blackbear y Sam Smith, canciones muy personales como Still have me (sobre su ruptura de compromiso con Max Ehrich) o Commander in chief (sobre la crisis política en EE UU provocada por Donald Trump).

A la espera de saber si algunas de estas canciones formarán parte del listado definitivo de canciones, la cantante sí que ha confirmado algunos de sus duetos y de los títulos de su nueva aventura musical producida por Scooter Braun. Hace unos días descubrimos que la canción que compartirá con Ariana Grande llevará por título Met Him Last Night y pondrá de manifiesto la potencia de las voces de las dos artistas. Tendrá un mensaje de empoderamiento femenino y sororidad.

No será el único dueto del disco. Ya conocimos What other people say junto a Sam Fischer y Demi Lovato también cantará junto a Noah Cyrus y Saweetie aunque de momento el nombre de estas colaboraciones no ha sido desvelado. Sí hay títulos confirmados como Melon Cake, una canción que hablará sobre su trastorno alimenticio; Butterfly, que hablará de la complicada relación que tuvo con su padre biológico; o The kind of lover, en la que hablará sobre la población queer.

En la premiere del documental Dancing with the devil, hemos podido ver a una Demi Lovato radiante que ya está deseando compartir su nueva música con el mundo. Aún quedan algunos detalles de su próximo disco por confirmarse así que seguiremos pendientes de todas sus redes sociales.