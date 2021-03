Bustamante, sobre Álex Casademunt y 'Dos hombres y un destino': "Le ofrecieron mucho dinero por meter mierda"

David Bustamante está inmerso en la presentación de su último trabajo Veinte años y un destino, con el que celebra sus dos décadas de carrera musical. Un álbum en el que también se encuentra una nueva versión del mítico dúo que compartía con Álex Casademunt, Dos hombres y un destino y que tanta polémica generó con su nuevo lanzamiento.

Ha sido en El Hormiguero donde David Bustamante ha querido dar su versión de lo ocurrido con Dos hombres y un destino, después de que se hablara mucho sobre un supuesto enfrentamiento entre ambos artistas después de que el cántabro prescindiera de su compañero en la edición 2021 de la canción.

Nada más mencionar a Álex Casademunt, la tristeza invadió el rostro del invitado de Pablo Motos, debido a su reciente fallecimiento en un accidente que consternó a todo el país y, muy especialmente, a los que compartieron la primera edición de Operación Triunfo con él. “Lo triste es que teníamos planes”, aseguraba Bustamante con impotencia sobre futuras actuaciones en la que habrían pensado reunirse con esta canción.

Pro el conductor de El Hormiguero quiso ir más allá y preguntarle sobre la sonada polémica que había girado en torno a Dos hombres y un destino. David Bustamante no se lo pensó dos veces y dijo alto y claro lo que piensa: “Sé que a él le ofrecieron mucho dinero por meter mierda y él fíjate si me quiere, que nunca le visteis en ningún lado. Eso es amistad. No puede un malentendido o un enfado, que todos somos muy temperamentales, acabar con 20 años de hermandad. Y realmente me duele mucho porque quedaban muchas cosas por hacer y no se pudieron. Y por mucho dinero meter mierda entre dos personas que se querían”, zanjaba el artista arrancando los aplausos del público con este homenaje al honor de Álex Casademunt, para quien no le faltaron buenos calificativos.

“Era muy especial. Siempre se suelen decir estas cosas, pero es que es verdad. Era pura luz, una persona que vivió a fondo. Una persona verdaderamente divertida, el eterno adolescente. Un Peter Pan”, explicaba el cantante visiblemente afectado.

¿Se pegaban de verdad David Bustamante y Álex Casademunt en 'Dos hombres y un destino'?

Más allá de ser una de las canciones más recordadas de los extriunfitos, el videoclip de Dos hombres y un destino también gozó de gran popularidad. Un vídeo en el que los cantantes simulaban una pelea entre ellos y sobre el que ahora Bustamante ha hecho una confesión a Pablo Motos: algunos de los golpes sí fueron reales.

El cántabro ha explicado que en el clip él tenía el papel de chico bueno y Álex el más rebelde y que, por eso, durante la grabación Casademunt le daba más veces. Sin embargo, ha asegurado que cuando paraban de rodar hubo momentos en los que estaban tan metidos en el papel que seguían peleándose y que era entonces cuando él aprovechaba para su revancha. Ha explicado a modo de anécdota que algunos de los planos finales del vídeo son momentos en los que no eran conscientes de que les estaban grabando.