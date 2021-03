Justin Bieber estrena 6 canciones más con la edición deluxe de Justice

Justin Bieber ha publicado la edición deluxe de su más reciente proyecto musical apenas una semana después de que la edición normal de Justice. Su sexto álbum de estudio contenía hasta ahora 16 canciones, un número ya elevado de compsociones para lo que suele ser habitual en estos tiempos. Pero es que el canadiense ha añadido más leña al fuego con 6 nuevas canciones.

Ya lo dijo antes de la publicación de la primera versión: "Mi objetivo es hacer que proporcione consuelo, hacer canciones con las que la gente pueda relacionarse y conectar para que se sientan menos solos. El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden hacer que la gente se sienta impotente. La música es una gran manera de recordarnos que no estamos solo".

Y vaya si lo está consiguiendo a base de lanzar nuevas composiciones y demostrar que está en uno de los momentos más creativos de su carrera. Quizás este sea el disco más duro y desgarrador de Justin, pero también el más real. Bieber reconoce su pasado, se da cuenta de lo cruel que es el mundo y de la importancia que tiene él en sus fans. Para ello se ha rodeado de amigos y grandes colaboradores que también le acompañan en esta edición deluxe.

Entre las nuevas canciones encontramos There she go junto a Lil Uzi Vert, I can't be myself junto a Jaden Smith, Wish you would con Quavo, Know no better con DaBaby, Name junto a Tori Kelly y Lifetime en solitario.

Justin Bieber y su manager Scooter Braun confirmaban a través de Instagram que estas nuevas canciones eran el agradecimiento por la gran acogida de Justice: "La respuesta de la pasada semana ha sido tan alucinante para el disco Justice que este hombre tenía que mostraros su cariño con más música. Más canciones, más música de @justinbieber. #Justice Triple Chuck Deluxe esta noche. Bravo".

Así queda el listado de canciones de Justice (Triple Chuck Deluxe)