The Weeknd se une a la moda NFT anunciando nueva canción

The Weeknd ha confirmado a través de sus redes sociales que muy pronto tendrá nueva canción en el mercado. Pero no será una novedad al uso sino que el canadiense ha decidido unirse a la moda de los NFT estrenando su tema en este formato.

La empresa Circle ha anunciado la creación de una plataforma para estos 'Non Fungible Tokens' (criptomonedas, etc) pero aún está pendiente de confirmar si el músico formaría parte de esta nueva iniciativa o no.

The Weeknd no será el primer artista que se lance a publicar canciones bajo este nuevo formato como ya han hecho Kings of Leon, Gorillaz, Banksy o Elon Musk. Con tan sólo un tuit de apenas 8 palabras no podemos saber si la canción se estrenará en el espacio NFT o el título de la canción hará referencia a este nuevo universo cada vez más en boga.

El solista canadiense está celebrando el 10º aniversario de su carrera por todo lo alto y en uno de sus mejores momentos hablando de éxitos. Tras su actuación espectacular en la Super Bowl echó el cierre a la etapa After hours y aprovechó para reeditar la primera mixtape con la que se dió a conocer: House of Balloons.

new song living in NFT space. coming soon... — The Weeknd (@theweeknd) March 26, 2021

¿Qué son los NFT?

Como decíamos Non Fungible Token se utiliza en ese formato acrónimo (NFT) para designar los valores digitales similares a las criptomonedas con los que gestionar la autenticidad y la privacidad de estos activos que son únicos y de los que no hay dos iguales.

Recientemente, Jack Dorsey, CEO de Twitter vendía así su primer tuit y son decenas los artistas que ya han comenzado a trabajar en el arte digital y en estos objetos coleccionables únicos. Los músicos pueden así poner en valor sus canciones sin perder la propiedad de las mismas y controlar su difusión evitando su distribución ilegal.

Muchas empresas ya están empezando también a desembarcar en el universo de los NFT combinando el valor digital de estos NFT con el dinero físico actual. Un nuevo modelo de negocio que al igual que las criptomonedas no está exento de polémica.

Circle es una de las primers empresas en anunciar una plataforma para el pago y el intercambio de dinero real por estos NFTs.