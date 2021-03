Camilo y la narcolepsia: Jimmy Kimmel y Jordi Évole también sufren un trastorno similar

Camilo y Evaluna son una de las parejas musicales y sociales más adorables del siglo XXI. Gracias a su popularidad y a su naturalidad poco a poco vamos conociendo más detalles de su vida y su relación como que el músico padece narcolepsia. El solista y la hija de Ricardo Montaner acudieron a un programa de la televisión argentina donde ella confesó que el solista es "un poco narcoléptico".

El programa La peña de Morfi en Telefe tuvo como invitados a ambos en una conexión por videollamada a Colombia y allí les preguntaron a ambos qué era lo mejor y lo peor de su vida en común. El aspecto más negativo fue ese trastorno del sueño: "Camilo se duerme muy rápido. Es un poquito narcoléptico. No puede atender muchas reuniones de amigos porque se queda dormido. Eran las 11 de la noche y mis amigos le habían preparado una sorpresa el día antes de su cumpleaños y él decía: 'Sueño con estar dormido'".

En el lado positivo Evaluna quiso resaltar cada una de las mañanas: "Lo mejor yo creo que es despertarnos juntitos, me encantan mis mañanas la verdad, me parece súperlindo despertarme y verlo ahí".

Durante la entrevista ni Camilo ni Evaluna explicaron si el cantante colombiano está bajo tratamiento de un trastorno que de momento no tiene cura pero al que ayudan a mitigar parcialmente los síntomas unos habitos de vida saludables.

Lo mejor y lo peor de la convivencia de Evaluna y Camilo - La Peña de Morfi 2021

¿Qué es la narcolepsia?

La narcolepsia es una enfermedad neurológica que produce un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Las personas que padecen narcolepsia a menudo tienen dificultades para mantenerse despiertos durante períodos largos provocando alteraciones graves en sus rutinas diarias.

En ocasiones, la narcolepsia puede estar acompañada por una pérdida repentina del tono muscular (cataplexia), que puede producirse por una emoción intensa como la risa. La narcolepsia con cataplexia como síntoma se conoce como narcolepsia de tipo 1. La narcolepsia sin cataplexia se conoce como narcolepsia de tipo 2.

De la cataplexia os hablamos hace un par de semanas de la mano de los síntomas que había padecido Jordi Évole en vivo y en directo durante sus visitas a varios programas para promocionar el estreno de su documental sobre Pau Donés.

"Tengo cataplexia y, a veces, cuando te ríes, pierdes la musculatura". Jordi continuó explicando que lleva tiempo médicado: "Es una derivada de la narcolepsia, va en serio, me medico pero me haces mucha gracia y puedo caerme al suelo".

Jordi quiso mandar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad y no pueden controlarla: "Hay mucha gente que sufre esta enfermedad, no me gustaría frivolizar, aprovecho para decir que existe y es jodida. En mi caso no es tan jodida, es un grado medio".

Otro presentador, en este caso Jimmy Kimmel, también confesó hace algunos años sufrir la misma enfermedad. El presentador de la ABC explicó que en su caso la somnolencia es recurrente en momentos diurnos y en otras situaciones como a la hora de coger un avión.