Telecinco cambia sus planes sobre el documental de Rocío Carrasco con la llegada de 'Supervivientes'

Se avecinan cambios en la parrilla de Telecinco. La cadena de Mediaset ha comunicado que, después de tres semanas emitiendo el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en la noche del domingo, su tabla de contenidos sufrirá un cambio que trasladará a este formato hasta el miércoles por la noche.

Así, los episodios seis y siete del documental que narra la vida de la hija de Rocío Jurado se emitirán el próximo 7 de abril a las 22:00 horas y por primera vez, los seguidores de la serie no tendrán que esperar una semana completa para ver cómo Rocío Carrasco narra cómo fue su vida y la de sus hijos junto a Antonio David Flores. Pero ¿a qué se debe este cambio?

La cadena no ha hecho ningún comunicado oficial al respecto de su decisión de trasladar la serie documental al miércoles, pero todo apunta a que el culpable ha sido el reality que llega para sustituir a la afamada Isla de las Tentaciones, Supervivientes.

Mediaset estrenará su formato de telerealidad y supervivencia conducido por Jorge Javier Vázquez, el próximo jueves 8 de abril a las 22:00 y aunque las galas se emitirán los jueves, se espera que el domingo llegue a la cadena el Debate de Supervivientes, un espacio que este año liderará Jordi González.

Así, el reality le quitaría su hueco en la parrilla al documental de Rocío Carrasco, que si nada cambia, se quedará en los miércoles como sustituto a La isla de las tentaciones, quien en su sprint final ocupó esta franja ganándole espacio a su vez a la serie turca Love is in the air.

Lo que queda por ver de Rocío Carrasco

Telecinco ya anunció hace unos días que la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco junto a Antonio David Flores tendría 12 entregas más la pieza de presentación, por lo que a los espectadores todavía les quedan por ver seis capítulos del formato.

El miércoles se emitirán en televisión los episodios 6 y siete, con los titulados Quién te crees tú y Algo se me fue contigo, y posteriormente, aunque la fecha está todavía por confirmar, llegarán a la pequeña pantalla Miedo, Todo se derrumbó dentro de mí, Vibro, Dejándolos la piel y el último fragmento, Punto de partida.

Ver el documental 'online'

Además de su emisión en abierto, la página web de Telecinco también ofrece la posibilidad de ver los capítulos 'online'. Hasta la fecha, se pueden encontrar cinco entregas que pueden verse, fraccionadas, o través del programa completo emitido por la cadena, un formato que engloba tanto el debate en Telecinco como la proyección de las piezas de documental que la cadena ha elaborado de la mano de La Fábrica de la Tele.

Lo que está por venir con Supervivientes

La nueva temporada de Supervivientes arrancará el jueves y una de sus principales novedades, según han comunicado desde Mediaset, será el aumento de la participación de los espectadores y un "bombazo" sobre el que solo han desvelado que llegará solo una semana después de que los 12 participantes de este 2021 salten desde el helicóptero para conocer el paraíso en el que vivirán durante las próximas semanas.

Este año viajarán la isla de Supervivientes el bailaor Antonio Canales, la cantante Sylvia Pantoja, la reportera de Socialité Alexia Rivas, los ex de la isla Tom Brusse, Melyssa Pinto y Lola, el cocinero Carlos Alba, la colaboradora de Sálvame, Marta López, la bailarina Lara Sajen, el novio de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, la actriz y presentadora Valeria Marini, el presentador Agustín Bravo, el exnovio de Isa Pantoja y Sofía Suescun, Alejandro Albalá, la artista y sobrina de Miguel Bosé, Palito Dominguín, el ganador de El tiempo de descuento, Gianmarco Onestini y la diseñadora y mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno, una de las participantes que más atención captará este año precisamente por la emisión del documental de Rocío Carrasco.

En cuanto a los espacios que ocupará Supervivientes en la parrilla, previsiblemente serán tres: las galas que se emitirán los jueves con Jorge Javier Vázquez, el debate que podría llegar el domingo de la mano de Jordi González y Supervivientes: tierra de nadie que probablemente se emita la noche de los martes de la mano de Carlos Sobera.