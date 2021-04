Leiva cierra en Chicago una nueva fase de grabación de su nuevo disco

Leiva ha pasado las últimas semanas de su vida grabando en Chicago. El músico madrileño se ha 'encerrado' durante varios días en el estudio junto a David Aguilar, Jay de la Cueva y Adan Jodorowsky a juzgar por las imágenes que hemos podido ver en su perfil oficial de Instagram.

La primera publicación del solista en la ciudad estadounidense fue del pasado 26 de marzo y el texto no dejaba lugar a dudas: "Recording Chicago". Por si acaso algunos de sus fans no dominaban la lengua de Shakespeare, apenas unos días después volvía a subir una imagen muy bien acompañado por los artistas antes mencionados: "Algo se cuece en Chicago".

En los perfiles en redes de todos estos colaboradores les hemos podido ver tocando, improvisando, intercambiando letras y mensajes hasta que hace 3 días Leiva parecía despedir estos intensos días de grabación: "Quedará como un sello en el alma esta alucinante grabación con los chicos en Chicago".

Todo apunta a que el proceso de grabación del nuevo álbum de estudio del creador de Nuclear ha finalizado su segunda fase. Ya os contamos que el intérprete había cambiado sus planes sustituyendo un año de conciertos con su gira Nuclear por una vuelta a la composición: "Mientras tanto estoy escribiendo canciones, supongo que para un disco nuevo, y volviéndome un poco más loco de lo que ya estoy".

Una idea que comenzó a fraguarse con una primera etapa de grabación en Ciudad De México y esta segunda etapa de la que hemos sido testigos a través de sus redes sociales. No existe más confirmación que la que el propio Leiva ha dejado en sus mensajes y por ello no está claro cuándo llegará al gran público todo este trabajo de estudio que estamos viendo.

Mientras llega el anuncio oficial y a la espera de que 2021 nos de un respiro de la pandemia, sus fans siguen haciéndose a la idea de que hay nuevas canciones en camino como ya vimos con aquel tema imédito que estrenó hace un tiempo: "Cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad / me vuelvo a dormir y descubro que sigo abrazado a la nada / tengo un instante de calma y un billete a la capital / te podrías apuntar me he quedado pensando a los pies de la cama / Si me observaras por un agujerito te darías la vuelta / pero eso nunca pasa / me imaginas abriendo las alas mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera" cantaba en su letra.