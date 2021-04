Gisela, voluntaria del ensayo de una vacuna contra el coronavirus

La cantante Gisela ha sorprendido con una de sus últimas publicaciones en redes. Una fotografía en la que la exconcursante de Operación Triunfo aparece haciendo algo cuya imagen cada vez se está convirtiendo en más habitual en nuestro día a día: recibiendo una vacuna. Escena que vemos día a día en todos los informativos.

Pero si ya nos estamos acostumbrando tanto a este gesto, ¿por qué ha llamado tanto la estampa que ha compartido la interprete de Frozen? Por la sencilla razón de que Gisela no está recibiendo su dosis de la vacuna contra el coronavirus, sino que, ha hecho público que está participando como voluntaria en una investigación para la creación de una nueva vacuna.

“NO!! TODAVÍA NO ESTOY VACUNADA!!”, comenzaba a explicar la artista en su perfil de Instagram en el que ha dado esta explicación a todos sus fans: “Pero sí estoy dentro de un ensayo clínico para probar una de las vacunas que nos pueden llegar a poner!! No se si me habrán inyectado la vacuna o solo placebo, habrá que esperar... pero lo que sí tengo claro es que tenemos que colaborar en todo lo que podamos para que esto pase pronto!!! Y esta es una de las maneras!! Así que ni corta ni perezosa me he lanzado!! Pero se que estoy en buenas manos... gracias.” Además, como lo de pincharse no es agradable para nadie aunque sea necesario, Gisela añadía con humor y dejando ver la cara menos amable del proceso: “Por cierto mis caras son un poema!!! Al principio valiente y luego... hay que pupita!!!”

Un ensayo en el que ni el personal sanitario ni los voluntarios que participan en el estudio saben si realmente han recibido o si están inyectando la dosis real o el placebo.

Gisela explica las razones por las que ha participado en el ensayo

"Al principio me dio un poquito de miedo. Es todo muy desconocido, no sabes los efectos secundarios que puede tener. Pero después de darle vueltas me decidí a participar porque creo que es importante que todos aportemos nuestro granito de arena. A mí se me ofreció esta oportunidad y la cogí", contaba la cantante a la prensa. “Al final lo que queremos todos es que esto acabe lo antes posible y colaborar en la medida que podamos", añadía Gisela dejando clara su postura y mostrando su forma de poner su granito de arena por esta causa común.